南丫島行山｜榕樹灣落船行到索罟灣 打卡大風車再去洪聖爺灣玩水
撰文：雞丁暟遊天下
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不知不覺相隔一年又來到南丫島，今年暟暟已經三歲半啦！今次一定唔可以錯過睇大風車的環節，但好可惜發電站無開，只能在門外影相。
距離：6.3 公里；Google時間：1 小時 27 分鐘
在榕樹灣碼頭下船後，右轉榕樹灣大街、榕樹灣村。依指示左轉往索罟灣及洪聖爺灣方向行走。沿路有清晰指示牌，到達洪聖爺灣沙灘之前需要左轉上斜路往發電站。可惜只能在門外觀看。原路折返會經過菠蘿山莊，有需要可以小休一會。來到洪聖爺沙灘當然要玩沙玩水啦~（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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返回剛才的分支繼續往前行。當日天氣不錯，沿路不少遊人熙來攘往，看見「碼頭」的指示牌便差不多終點了。最後一個沙灘人較少，水較清。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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