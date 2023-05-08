法甲｜「三缺二」PSG輕鬆取勝　麥巴比爭金靴最強勁敵現身

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）上周離隊度假缺席操練一事，引起莫大風波，事後更遭PSG罰停薪、停賽及停操，即使公開道歉亦於事無補。

尼馬（Neymar）未傷癒，美斯停賽，PSG的三叉戟今場只剩下當家球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩），不過面對聯賽倒數第2的特魯瓦，仍以3：1輕取對手。只是麥巴比雖有入球進賬，在射手榜卻被另一邊廂上演「大四喜」的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）追上，今季法甲金靴誰屬，相信再有一番龍爭虎鬥。



麥巴比今場第8分鐘便已先開紀錄，隊友右路傳中省中後衛改變方向，皮球竟擊中門楣後彈至尾柱，剛好落到入楔的麥巴比頭上，這名法國球星隨即跳起輕鬆頂入空門，攻入今季在法甲的24個聯賽入球。

麥巴比在比賽第8分鐘便已先拔頭籌。（路透社）

換邊之後，域天拿（Vitinha）將優勢擴大至2：0，其後查華利連（Xavier Chavalerin）雖然為特魯瓦扳回一球仍無補於事，完場前法比安雷斯（Fabián Ruiz）禁區內怒射錦上添花，助PSG以3：1取勝。

PSG主帥加迪亞（Christophe Galtier）賽後接受法國《隊報》訪問時，被問到這場勝仗對爭奪法甲冠軍是否相當重要時，他給予肯定答案：「顯然是的，第2位的朗斯是一支非常高效且難以被擊敗的球隊。我們下半季的境況不太好，我們需要勝利。我跟球員說我們已進入一個需要經歷決定性賽事的時期，因此你需要帶着對勝利的渴望來作賽。」

今場PSG三叉戟只有麥巴比能上陣，但仍順利贏下比賽。（路透社）

目前PSG在法甲以78分排在榜首，領先第2的朗斯6分，考慮到聯賽只餘下4輪，他們能夠衛冕法甲的可能性仍很大。

《隊報》記者再提到上周成為媒體焦點、今場因停賽而缺陣的美斯，說他已經公開道歉，球隊會否減輕處罰？加迪亞回答得相當官腔：「這是球隊內部的問題，我對美斯之事沒有任何回應。」

拿卡錫迪大四喜 射手榜追上麥巴比

不過聯賽冠軍雖已近在眼前，PSG當家球星麥巴比本來領先的法甲金靴，卻在今輪遇上暗湧。

皆因另一場里昂面對蒙彼利埃的比賽出現離奇賽果。拿卡錫迪在31分鐘為里昂先開紀錄後，對方的華爾（Elye Wahi）連入4球反超，可拿卡錫迪亦開啟入球模式，個人再入三球，竟與華爾同場上演「大四喜」，包括在補時第10分鐘的十二碼絕殺，加上洛夫雲（Dejan Lovren）在70分鐘的頭鎚破門，里昂最終以5：4擊敗蒙彼利埃。

賽後拿卡錫迪的聯賽入球數為24球，與麥巴比並列法甲射手榜榜首，由於里昂一役較早開賽，所以實際上拿卡錫迪還曾短暫佔據首位。