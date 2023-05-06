美斯拍片為外遊沙特缺席操練道歉　表示願意接受球會處分｜法甲

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）日前未經巴黎聖日耳門（PSG）批准出國旅遊，引起軒然大波。這名阿根廷球星昨晚（5日）於Instagram上載story影片，向球會及隊友道歉，解釋缺席球隊操練原因，並表示願意接受處分。



據法國《隊報》報道，本來PSG周日（30日）對羅連安特的聯賽後會有兩日假期，但球隊爆冷主場落敗，所以會方決定取消周一的假期，要求球員訓練。

但美斯周一缺席操練，高調到沙特阿拉伯旅遊，是他作為該國旅遊大使的工作。事件引起PSG不滿，決定重罰美斯停薪、停訓及停賽兩星期，不少PSG球迷更到主場外拉起橫額示威，爆粗辱罵美斯。

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事件持續發酵，美斯終在香港時間昨晚（5日）於社交網站上載影片，向公眾致歉：「首先我要向我的隊友和球會致歉。我真的以為在賽後會獲得假期，就像過去幾個星期一樣。」

他表示，事前已安排好這次沙特之旅，此前已經取消過，所以今次無法再取消：「我再一次為自己所做的事道歉，並會等待球會作出決定。」

美斯上載影片後，不少網民認為他是次道歉勇於承擔、態度真誠，也有人開玩笑說他像是被挾持的人質。英國《每日電訊報》、足球雜誌《442》駐巴黎記者Dani Gil表示，PSG對美斯的道歉感到滿意，但一切判罰依舊，球會主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）認為事件反映了球隊紀律高於一切。

美斯與PSG的合約在今夏到期，關於他離隊的傳聞不斷。除了舊東家巴塞隆拿以外，早前傳出美職聯的國際邁阿密及沙特阿拉伯的希拉爾（Al-Hilal）皆有意簽下這名阿根廷球星，有傳後者更開出3.2億英鎊（約31.6億港元）的超高年薪。