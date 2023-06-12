美斯訪中國｜粵媒澄清美斯被拒入境傳聞　護照出問題另有其人

美斯隨阿根廷國家隊訪中國，準備6月15日對澳洲的友賽。內地傳媒《廣州日報》昨日（11日）報道，稱球迷誤傳美斯因護照及簽證問題而被拒入境，並指出問題的是另一位阿根廷國腳奧達文迪。



網傳美斯抵達北京機場時的照片。（微博）

上周六（10日）早上，美斯抵達北京，網傳美斯入境時遇阻礙，滯留兩小時才放行。網上流傳的消息指，美斯的護照有問題，因他持西班牙護照入境，而主辦方上報的是阿根廷護照。

《廣州日報》表示，賽事組委會從沒有證實過這則消息。據組委會消息，護照出問題的球員是阿根廷中堅奧達文迪，而出問題的是登機出發的時候。由於護照號碼與北京口岸簽證受理書上的內容不一致，奧達文迪被拒絕登機，他緊急聯繫已抵北京的阿根廷足總人員，組委會相關負責人馬上跟進。

北京出入境管理局獲悉後，即啟動應急預案，發現問題在於之前辦理通知書所填寫的是舊護照號碼。組委會工作人員即申請簡易程序，重新辦理受理通知書。由出現問題到解決，用了不到20分鐘。

《廣州日報》報道分析，奧達文迪只是護照號碼與簽證不符已被拒登機，若果美斯是帶錯護照的話，相信會在登機前已發現，不會待到北京才有問題。報道還還指出，奧達文迪護照有問題只花20分鐘就處理好，美斯反而要2小時，有些不可思議。