HOKA開倉直擊｜大熱越野跑鞋4折　行山鞋平過半價　即睇地址日期

HOKA的跑鞋、山鞋及拖鞋又開倉，大量鞋款4折到5折減價，其中熱門越野跑鞋Speedgoat 5以4折大劈價，原價1500元減到598元。另一款著名行山鞋Kaha 2 GTX則以44折發售，由2280元減到1008元。

是次開倉在鰂魚涌的OnTheList舉行，星期四（6月15日）到6月23日向會員免費開放。記者早一日入場，為大家直擊HOKA開倉現場。



大量HOKA鞋款放在長枱上，後面的鞋盒堆積如山。（顏銘輝攝）

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今年頻頻減價的HOKA又開倉，其中減幅最大的是Speedgoat 5越野跑鞋，由原價1500元減到598元，以4折發售。OnTheList在3月曾聯乘HOKA開倉，當時Speedgoat 5的售價為650元，之後4月有旺角樓上舖開倉，減至599元一對，而今次OnTheList及HOKA再開倉，將售價稍為下調至598元。

HOKA Speedgoat 5。（顏銘輝攝）

Speedgoat 5外，今次開倉還有一些HOKA的跑鞋、涼鞋及拖鞋以4折多的價錢發售，例如防水行山鞋KAHA 2 GTX，由原價2280元減到1008元，44折發售。另一款防水行山鞋Tennine Hike GTX則售46折，折後價錢為1098元。

最便宜的產品是U Ora Recovery Slide 3拖鞋，由580元減到258元，以44折發售。

【是次開倉部分HOKA產品價錢（按圖放大）】

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開倉日期及時間：

Standard 免費會員開放時間：

6月15日至6月17日 — 08:00 - 20:00

6月18日— 10:00 - 20:00

6月19日至6月21日 — 08:00 - 20:00

6月22日至6月23日— 10:00 - 20:00



開倉地址：

鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList

如何前往：

方法1：從港鐵鰂魚涌站A出口，橫過英皇道，沿糖廠街不斷行，至馬路盡頭繼續直行，經過太古坊1座後，橫過華蘭路，便是濠豐大廈。入到濠豐大廈，搭扶手電梯上1樓，便會見到排隊入場的人龍。若不見人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

方法2：從港鐵鰂魚涌站A出口，沿英皇道往華信花園方向行，上扶手電梯，利用天橋橫過英皇道，到德宏大廈直行，過去多盛大廈，接天橋往林肯大廈，再去太古坊一座，以天橋接天橋的方式抵達濠豐大廈1樓的電梯大堂。若果大堂沒有人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

入場前必要準備：

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員連結：https://www.onthelist.com/account/register

HOKA又開倉了。（顏銘輝攝）

了解入場程序：

若果現場太多人，大家需要在濠豐大廈的電梯大堂按工作人員指示排隊，等候搭電梯上4樓。上到4樓，還需要排隊，入去開倉需要出示會員條碼。

入場後轉右，會見到長枱放滿鞋，近入口的是男裝，離入口較遠的是女裝。大家看中款式後，可以向長枱後的工作人員索取適合的碼數。工作人員會馬上為你找鞋，你就可以即場試鞋。試過不合適，交還工作人員。若果合適，就自行保管。

揀好鞋後，就去排隊付款。離場前，會有工作人員檢查你所買的產品及單據。