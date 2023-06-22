端午節HOKA銅鑼灣開倉｜跑鞋特價$500狐狸仔背嚢$400　附日期地點

端午節價期，又有HOKA跑鞋、山鞋及拖鞋開倉，最平的陳列品特價跑鞋每對500元，大量鞋款以每對800元、兩對1200元發售，Gore-tex鞋款每對1000元。

是次開倉在銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）舉行，日期由6月21日（周三）起至6月26日（下周一）。



又有HOKA開倉。（時代廣場展銷集Facebook專頁）

端午節HOKA銅鑼灣開倉

HOKA開倉總是令運動愛好者又愛又恨，因為不時遇上長長人龍，等候時間漫長，今次開倉的好處，是在佔地超過8500呎的時代廣場展銷集（Time Square Bazaar），一來位於銅鑼灣黃金地段交通方便，二來地方夠大，同一時間容納人流較多，相對而言輪候入場時間應較短。

當然凡事「有辣有唔辣」，今次的「名牌運動及休閒服飾」開倉，並無詳細列明特價鞋款型號，能否執到心水平貨便要「博一博」碰碰運氣了，而大量發售鞋款每對800元，不是近期開倉之中最平的一次，兩對1200元才貼近市場「最抵價」，如有空不妨一看，但建議先最好別抱太大期望。

今次HOKA開倉部分貨品（按圖放大）：

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今次開倉除了HOKA跑鞋、山鞋及拖鞋外，還有少量同一品牌跑衫、跑褲、運動內衣、風褸以及運動服裝等。

HOKA品牌以外，同場亦有曾在香港紅極一時的瑞典背嚢品牌Fjällräven（又稱：狐狸仔）袋款以400元發售，Xero 赤足鞋每對600元，還有意大利品牌Diadora運動鞋。

今次開倉其他品牌貨品（只列部分／按圖放大）：

開倉日期及時間：

日期：2023年6月21日至26日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）



注：以上資訊僅供參考，詳情以主辦方公布為準，詳見：時代廣場展銷集Facebook專頁）