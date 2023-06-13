法媒：麥巴比拒絕延長合約　逼巴黎聖日耳門今夏放人

法國《隊報》獨家披露，法國射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe）通知巴黎聖日耳門，他不會行使延長合約至2025年的權利，這代表他跟PSG的合約將於2024年夏天屆滿，到時他可以自由身離隊。為免人財兩失，PSG很大可能在今夏放售麥巴比。



《隊報》的報道稱，麥巴比向PSG發信，通知球會不會行使延長合約一年的權利。美國《紐約時報》亦表示，看過麥巴比這封信的副本。

麥巴比去年夏天約滿PSG，盛傳他會以自由身加盟皇家馬德里，但他最終與PSG續約，簽下一份「2+1」的合約。若果麥巴比拒絕行使「+1」的條款，這代表他跟PSG的合約將於2024年夏天屆滿。

麥巴比與隊友慶祝贏得法甲冠軍。（Getty Images）

《隊報》報道表示，PSG對麥巴比的決定感到驚訝，而且PSG不會拖到合約屆滿，他們只有兩個選擇，一是說服麥巴比續約，二是趕在今夏轉會窗將他賣走。《隊報》引述PSG的消息來源說：「在任何情況下，他都不會以自由身離隊。」

麥巴比在2018年以1.8億歐元從摩納哥轉投PSG，預計PSG希望可以至少2億歐元出售麥巴比。買得起麥巴比的球會不多，大熱門是皇馬。皇馬會長佩雷斯一直很欣賞麥巴比，去年夏天就想羅致他。今夏，皇馬主力中鋒賓施馬離隊，更令「銀河艦隊」有迫切性簽入新前鋒。

美斯已經離隊，如今又傳麥巴比拒絕續約。（Getty Images）

PSG今夏已經有阿根廷「球王」美斯離隊，轉投國際邁亞密，而巴西前鋒尼馬亦傳被放售。之前有報道稱，PSG打算改變轉會策略，建立一支以麥巴比等法籍球員為中心的球隊，相信麥巴比拒絕續約會打亂PSG的部署。