美斯再成《時代》百大人物　費達拿撰文致敬　麥巴比施安迪同入選

《時代》選出2023年百大最具影響力人物，共有6位體育明星上榜，當中包括去年領阿根廷奪得世界盃的「球王」美斯（Lionel Messi），和連續兩年率法國打入世界盃決賽的麥巴比（Kylian Mbappe）。

另外，去年連奪法網和美網女單冠軍的施安迪（Iga Swiatek）、滑雪名將舒芙蓮（Mikaela Shiffrin）、WNBA球員格連娜（Brittney Griner）和NFL球星馬漢斯（Patrick Mahomes）都入選。



今次《時代》的年度百大最具影響力人物中，每位入選人物，都會由一位知名同業去撰寫一段文字講述，美斯的文章就是由退役不久的網球天王費達拿操刀。

「美斯的入球紀錄和贏過的錦標，都已不用再多說。對我來說他最突出的，是直到他現在35歲，多年來他始終偉大如一。這種高度是很難達到、更難保持。他的盤扭如魔術，對角傳球就如藝術。他的意識和視野幾乎超出理解範疇。」費達拿一開始便致以極為崇高的讚美。

美斯的生涯已贏盡一切，去年世界盃可說是達到新的巔峰，令他再一次入選《時代》百大最具影響力人物。（Getty Images）

這位瑞士一代網球球星去年高掛球拍，對於美斯，他續寫：「我的生涯剛剛結束，但到現在我才意識到，作為運動員，我們其實舉足輕重。對於像美斯這樣的足球員來說，他的影響力更大，畢竟他代表的是一間世界級球會和一個極度熱情的國家。阿根廷的世界盃冠軍太精彩了，數以百萬計的球迷走上了布宜諾斯艾利斯的街頭，去慶祝這一刻，全世界也為此作見證。就算不是足球迷，也會意識到世界上最受歡迎的運動，影響力有多大。」

阿根廷奪得世界盃冠軍，數以百萬人走上布宜諾斯艾利斯街頭慶祝的畫面，成為去年世界盃的歷史一刻。（Getty Images）

費達拿又指，馬勒當拿和巴迪斯圖達是他小時最喜歡的阿根廷球員，自己也有幸曾與他們會面，「他們啟發了我，現在，美斯會啟發下一代。」不過美斯年紀已不小，費天王也不捨地道：「我只希望我們還能再多看一會他獨特的創造力和藝術性。美斯還在球場上踢波時，不要眨太多眼，你可能會錯過重要的時刻。」

在最後，費達拿道：「謝謝你，Leo。」

費達拿在2022年9月的利華盃後正式結束生涯。（Getty Images）

另外，麥巴比亦榜上有名，進入「Innovator」的行列，他的文章由《時代》記者Vivienne Walt操刀，形容他「雖然很有明星風範，但他一直謹遵母親的三個教誨：尊重、謙卑、樂觀。」

麥巴比去年雖然未能衛冕世界盃，但他在2018年奪冠後，已成為最頂尖的球星之一。（Getty Images）

另一位「Innovator」是年僅21歲、去年連奪美網及法網女單冠軍的波蘭網球手施安迪，她保持世界排名第一已逾一年，獲得另一位入選「百大」的高山滑雪名將舒芙蓮撰文：「作為運動員、更重要的是作為一個人，她擁有一種人人都該仿傚的自信——那種發自行動、而不是只靠一張嘴的自信。」

施安迪年紀輕輕便橫掃女子網壇。（Getty Images）

另外三位入選「百大」的運動員，包括上面提及的美國滑雪選手舒芙蓮，她3月在世界盃奪冠，令她成為史上獲得最多重要錦標的高山滑雪運動員。另一位是ＷNBA球星格連娜，她去年在俄羅斯被指藏毒而被捕，最終在去年12月一次美國與俄羅斯的囚犯交換中獲釋。

格蓮娜去年屢屢登上新聞，卻不是因為籃球、而是曾在俄羅斯入獄。（Getty Images）

第三位是與美斯同樣獲列入「Titan」類別的NFL四分衛馬漢斯，27歲的他效力堪薩斯城酋長，並在今年的超級碗再率軍奪冠、並獲選為最有價值球員，是繼2019年超級碗後再一次獲得這兩項榮譽。