網球｜ATP巡迴賽睽違21年回歸香港維園　盼為澳網球手提供前哨戰

ATP官網在周一（12日）宣布，過去5年於印度舉辦的250級巡迴賽，未來5年將移師香港，睽違21年後，本港球迷有望在維園親眼觀賞備戰澳網世界精英男子網球手作賽，同時亦有機會在主場支持本地球手黃澤林爭標。



ATP官方宣布，賽事將在2024年元旦起，於維多利亞公園網球場舉行一個星期（1月1日至1月7日），總獎金超過65萬美元。

賽事擁有者IMG集團執行副總裁及網球總監Gavin Forbes表示，經過在印度浦那（Pune）成功的5年後，他們很期待事隔逾20年後將ATP巡迴賽帶回香港。「香港是一個成熟的網球市場，並擁有熱情的球迷社群，能為想參加澳網的球手，帶來一個方便而具競爭性的前哨戰。」

香港網球總會主席莫君逸補充：「多年以來，我們一直致力於把ATP巡迴賽帶回香港，對於這能成為現實，我們感到相當激動。」他又指在去年12月舉辦的香港國際網球挑戰賽吸引不少球迷及球手，「我們相信這是最好時機。」

網總去年12月曾舉辦香港國際網球挑戰賽，圖為奪冠的荷格治（Hubert Hurkacz）。（網總Facebook）

香港上次舉辦ATP巡迴賽已是2002年，之後被泰國公開賽取代。這項賽事曾在1990年起舉辦，並吸引過森柏斯（Pete Sampras）、阿加斯（Andre Agassi）、碧加（Boris Becker）、沙芬（Marat Safin）及張德培等著名球手參加。

ATP賽事今次回歸維園，已是事隔21年。本地球迷屆時亦有望能在主場支持曾兩奪青年大滿貫雙打冠軍的本地球手黃澤林。

曾兩奪青年大滿貫雙打冠軍的黃澤林（左），是本港網壇的代表人物之一。（Getty Images）

曾來港參加ATP巡迴賽的著名球手：

此外，WTA賽事曾在1980至1982，以及1993年，於香港舉辦過4屆，並在2014年後回歸。莉絲姬（Sabine Lisicki）、珍高域（Jelena Janković）、禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）、彼絲高娃（Karolina Pliskova）及姬爾芭（Angelique Kerber）等著名球手都曾來港參與比賽。

香港WTA在2019年後因社會及疫情等原因停辦至今，並將於今年10月重新舉辦。上次2018年舉辦時曾吸引近72000人入場，更獲選為WTA年度最佳國際賽。莫君逸表示：「ATP 250級賽事將能與現有的WTA 250級賽事相輔相成，確保本地的球迷能體驗到最好的男子及女子網球賽事。」