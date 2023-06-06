法網｜日本女雙球手被DQ痛哭　加藤未唯一日後勇闖混雙四強

日本女將加藤未唯在法國網球公開賽女子雙打第三圈因意外擊中女球僮，與拍檔遭取消資格後一度哭成淚人，甚至在賽後記者會上傷心得不能用英語受訪，僅用日語簡單回應。

這宗爭議事件令她獲得外界支持和慰問，她今屆法網之旅並未因此完結——事隔一日出戰混合雙打賽事，與德國拍檔成功擊敗對手勇闖四強，她感謝大家送上的正能量。



日本女將加藤未唯在法網女雙爭議DQ事件後，在混雙賽事闖四強。（Getty Images／資料圖片）

法網女雙16號種子加藤未唯（Miyu Kato）與印尼球手Aldila Sutjiadi出戰第三圈，這對日印組合先落後一盤。戰至次盤第5局時，當時雙方打成30：30平手，加藤未唯未開波時，在網前隨意反手一揮，將網球打向底線，不慎省中底線的女球僮。

該名「食波餅」的女球僮隨即掉淚，加藤上前道歉並安慰球僮，球證原本向加藤發出警告，但該名女球僮繼續落淚，對方球手上前向球證抗議，球證與賽事總監商量後，認為加藤的擊球對球僮造成傷害，最終判這對日印組合取消資格。

加藤未唯被取消資格後不禁落淚。（Twitter截圖）

幸好事件並未為日本女將加藤未唯今屆法網之旅寫上句號，她周一（6月5日）出戰混合雙打賽事8強，與德國拍檔Tim Pütz以7：6、6：2直落兩盤勇挫巴西對手組合Luisa Stefani及Rafael Matos，晉級四強。

賽後她發文感謝大家支持，「我想多謝每一個人的持續支持。我收到全球各地洶湧而至的正能量，大大提升我的精神力量。現在我晉身混雙準決賽，我會運用大家送上的每一點正能量取得成功！」