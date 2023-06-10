法網｜艾卡拉斯受傷憾敗　祖高域輕鬆贏出「新舊一哥」大戰晉決賽

法國網球公開賽四強，祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）與現時排名世界第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），上演「新舊一哥」交鋒的焦點大戰。

不過這場讓網球迷期待萬分的賽事，卻因為艾卡拉斯在比賽期間受傷，以祖高域花費3小時23分鐘、總盤數3：1輕鬆過關作結。這名塞爾維亞球手賽後亦為對方感到遺憾，坦言該名西班牙小將十分不幸。



現時20歲的艾卡拉斯，年紀輕輕便已排名世界首位。今仗是兩人第2次交手，也是首次在大滿貫賽事上交鋒，因此這場「新舊一哥」的大戰也成為焦點。

這場「新舊一哥」交鋒大戰成為賽事焦點。（Getty Images）

祖高域首盤第四局破發取得優勢，以6：3贏下第一盤；第二盤艾卡拉斯兩度破發，以7：5扳平；不過第三盤這名小將右邊小腿抽筋，需要暫停接受治療，惟此後表現大受影響，祖高域並沒有因此手軟，輕鬆拿下兩局6：1，以總盤數3：1淘汰這名現任「一哥」。

這場備受矚目的大戰以這種方式完結，現場觀眾當然大感不滿，在祖高域慶祝得分與勝利時，均對他送上噓聲，賽後這名塞爾維亞球手表示不介意，「這不是第一次了，或許也不會是最後一次。」相比之下，在第二盤時，艾卡拉斯曾打出一記非常漂亮的救球得分，獲球迷送上歡呼與掌聲，祖高域亦微笑着張開雙手，似乎輸得心服口服。

在艾卡拉斯受傷時，祖高域有主動上前詢問傷勢，賽後他也表示對方十分不幸，「首先，我必須說艾卡拉斯的運氣很不好。在這個級別，你最不想遇到的事情就是在大滿貫賽事後期遇上抽筋和身體問題。我希望他能盡快恢復並重返球場。」

艾卡拉斯受傷時，祖高域有主動上前詢問傷勢，並輕拍他以作鼓勵。（Getty Images）

艾卡拉斯賽後形容傷勢對他影響十分大，「在第三盤初段我便開始抽筋，不僅是腿部，而是我全身的每一個部位，包括手臂、腳的每一個部份。」他又表示在第三盤時難以跑動，「在第四盤情況好一點，能說我有一點點機會，不過那真的很艱難。要面對祖高域一點也不容易，他是這項運動的傳奇，如果有人說在球場上面對祖高域不會緊張的話，他一定是在說謊。」

艾卡拉斯今場比賽遺憾因傷落敗。（Getty Images）

擊敗艾卡拉斯晉級後，祖高域將在決賽面對魯迪（Casper Ruud），若他能順利取勝奪冠將能重返世界第一之餘，更能以23項大滿貫紀錄超越「泥地王」拿度（Rafael Nadal），成為網球史上贏得最多大滿貫錦標的男子球手。

「我喜歡這種感覺，能夠在我真正熱愛的這項運動中創造歷史，是一種難以置信的榮幸，它也給了我很多。」祖高域說道。「就像你能想像的那樣，那給予我非常大的動力，接下來還有一場比賽要贏，希望我能捧起獎盃。」

祖高域距離史上最多大滿貫男子球手成就，只差一場勝利。（Getty Images）

決賽將在香港時間周日（11日）晚上9時，對手魯迪來自挪威，目前世界排名第4。