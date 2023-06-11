法網｜施安迪力戰三盤挫梅高娃成功衛冕　第3度稱霸泥地大滿貫

法國網球公開賽女子單打決賽，頭號種子施安迪與捷克的梅高娃爭標，兩人力戰2小時46分鐘，結果「一姐」施安迪以盤數2：1力克對手，成功衛冕，第3度捧走法網冠軍。



梅高娃與施安迪力爭今年的法網女單冠軍。（Getty Images）

捷克球手梅高娃（Karolina Muchova）在4強絕地反勝莎巴蘭卡，生涯首度打入大滿貫決賽，挑戰頭號種子施安迪（Iga Swiatek）。這名22歲波蘭一姐的晉級過程未遇太大威脅，由首圈至決賽只花7小時40分鐘，至今未失一盤，其中一場更加以兩盤6：0大勝王欣瑜。

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首盤初段，施安迪第2局已經找到缺口，隨即打破梅高娃的發球局，這名捷克球手亦嘗試破發，但施安迪韌力十足，第5局力戰近10分鐘保住發球局，盤末再度把握破發機會，以局數6：2先下一城。縱然施安迪首盤致勝球不及對手，她的無壓力失誤只得5個，比梅高娃少9次。

施安迪首盤兩度打破對手發球局，以局數6：2先拔頭籌。（路透社）

次盤早段的戰情相近，施安迪同樣在第2局破發，一度領先局數3：0，梅高娃其後嘗試加快節奏，施安迪終在發球局失守，局數追至3：3平手。施安迪沒有自亂陣腳，隨即以一局「Love Game」﹑連取4分回應，但這名波蘭一姐在自己的發球局再遇危機，連續兩球打失，加上一次發球雙錯誤，發球局再失守，梅高娃局數反超前5：4。

梅高娃只要保住發球局就有望追回一盤，這名捷克球手都有點手緊，該局3次無壓力失誤，施安迪再有破發機會，二人對拉多板後，梅高娃打出界，施安迪即追成5：5平手，惜自己的發球局同樣未能保住，梅高娃幾經辛苦保發，以局數7：5扳回一城，亦是施安迪今屆賽事失的第一盤。

梅高娃成功破發，局數追成3：3平手。（路透社）

賽事進入決勝盤，梅高娃愈戰愈勇，開段隨即以「Love Game」打破施安迪的發球局，在自己的發球局連續兩球開出「Aces球」，一口氣連贏8分，並以局數2：0領先。施安迪站穩陣腳，逐漸拾回節奏，成功破發，再度追平，及後二人雙雙未能保發，打成4：4平手。施安迪的發球局繼續不穩，對方一度有破發機會，幸好這名一姐沉住氣，最後捱得住力保發球局。

梅高娃在自己發球局有壓力，兩度無壓力失誤後，施安迪有兩次錦標分，結果梅高娃發球雙錯誤，最終施安迪以6：4奠定勝局，衛冕成功，她勝出後不禁掉淚，贏得生涯第4個大滿貫冠軍，第3度在法網封后。