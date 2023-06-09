法網︱梅高娃絕境反勝莎巴蘭卡　腿傷中重拾女子網球傳統技藝之美

法國網球公開賽女子單打首場準決賽，當世界排名第二、今年狀態大勇的白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在決勝局遙遙領先至5：2、細分30：0的時候，只差最後兩分，相信全世界都以為她能繼贏得澳網後，再在法網晉身決賽。畢竟對手梅高娃（Karolína Muchová）右腿明顯不適，每行一步都似乎舉步維艱。

比賽3小時13分鐘後結束，留在場區的不是今仗之前一盤未失的巨人，而是一度看來篤定落敗一方，梅高娃直言：「我真的不知道發生了什麼事！」



梅高娃在絕境中愈戰愈強，令人佩服。（路透社）

力量與技藝的較量

女子網球賽事昔日在速度、力量遠不如男子球手，球員多數以技術、多變戰術見長，打法優雅細膩，提供跟男子賽事不一樣的欣賞角度。隨着運動科學發展一日千里，球員身體質素提升，由千禧年代威廉絲姐妹、舒拉寶娃等高大的力量型球手長年稱霸女子網球壇開始，技術型球手生存空間愈來愈小，甚至近乎在大滿貫賽事後段中消失。

身高1.82米的莎巴蘭卡不止身材高大，發球最高時速曾高達214公里，不遜男子球手，體能方面亦十分出色。繼年初贏得澳洲網球公開賽，首奪大滿貫，這位力量型球手在今年法網亦令對手無從抵擋——連續5場賽事不失一盤下晉身準決賽。她擁有令對手感到窒息的強大力量，往往只能俯首稱臣，直到遇上聰明的她。

梅高娃令莎巴蘭卡在法網準決賽打得非常不順。（路透社）

來自捷克的落難天才

來自捷克的梅高娃也有1.78米，卻遠不及莎巴蘭卡健碩，由出道以來，她已經以打法靈活多變見稱，是現今罕見的智慧型球手。無奈少年時代起一直屢受傷患影響，26歲的她比白羅斯對手還要大一歲，至今成就差得遠，只贏過一項錦標，世界排名僅列43。

面對火力強大的莎巴蘭卡，梅高娃做足功課，一方面盡量利用網球落點調動莎巴蘭卡，迫對方難以長留底線施展強大抽擊瘋狂得分，減低威力；同時用盡放短球（drop shot）、削球（slice shot）、放高球、正反手精準抽擊等所有可能得分手段，發球亦變化多端得難以觸摸，加上跑動快速靈活，令莎巴蘭卡在首盤無法適應節奏，戰至決勝局以7：6僅勝，是白羅斯人今屆賽事首度失去一盤。

雙方得分縱接近，但已經一段時間未見過莎巴蘭卡打得如此不舒服，至少今屆賽事直到今仗前未有對手做到。梅高娃第二盤繼續成功執行戰術計劃，鬥志頑強的莎巴蘭卡，落後下維持甚至進一步提升力量與速度，用氣勢將梅高娃壓下來，尤其比賽時間愈長，體能分野愈來愈明顯，第二盤再次鬥至決勝局，發球力量佔上風的莎巴蘭卡7：6扳回一城。

絕境中「捱」出勝利

捷克球手右腿明顯不適，每次發球、跑動後都眉頭緊皺，第三盤一下子落後至2：5，她在自己發球局落後至0：30，莎巴蘭卡多拿兩分，便能勝出賽事，連續兩項大滿貫晉身決賽。全場沒有人能料到的是，比賽高潮在這一刻才開始。

梅高娃甚至曾落後至30：40，莎巴蘭卡拿不到關鍵那一分，現場觀眾熱烈打氣下梅高娃辛苦保住發球局，仍落後3：5，莎巴蘭卡開始連番失誤，發球局拱手讓予梅開娃，捷克人再贏一局追平5：5。戰局突然逆轉，梅高娃由落後2：5，一口氣連贏5局，終以7：5贏得第三盤，生涯首度晉身大滿貫決賽，可是說是莎巴蘭卡「自爆」，53次非壓力失誤幾乎是梅高娃的一倍，然而更大程度上是拜連抬腿也成問題的梅高娃那份永不放棄的堅持所賜——難以再借高速跑動制勝，改為運用智謀速戰速決，放短球、精準發球及擊球落點，令莎巴蘭卡無所適從，關鍵時刻咬緊牙關盡力追和跑，終後上勝出賽事。

梅高娃絕境中擊敗莎巴蘭卡，晉身法網決賽。（Getty Images）

賽後受訪，梅高娃直言：「我真的不知道發生了什麼事」，多謝現場觀眾打氣和支持，推動她捱下去，「我嘗試盡力戰鬥，嘗試打出我的風格，結果做到了，我很開心。」這位天份極高的球手，轉戰職業賽足足10個年頭，終於打出代表作，她既是女子網球傳統技藝的代表，那份絕境中面對強大得看似無法抵抗對手仍奮勇作戰的精神，更加令人感動。

無論決賽能否勝出，她在今屆法網、特別是這場準決賽的演出，已教人無法忘懷。梅高娃，多謝你！