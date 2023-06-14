田徑｜上月去世短跑名將寶兒　死因為家中分娩時現併發症母女俱亡

美國短跑好手寶兒（Tori Bowie）上月4日猝死噩耗震驚田徑界，她終年僅32歲。美國田徑總會公布死訊時，她死因及確切死亡日期尚未確定，當局僅表示無可疑。

據《紐約時報》昨日（13日）取得的驗屍報告，判定寶兒死因為「分娩併發症」。寶兒過世時已懷孕8個月，並且在分娩期間與腹中女兒一同離世。



寶兒是美國著名的短跑好手，曾在2016里約奧運取得3塊獎牌，其中1塊為女子4X100接力金牌，100米及200米則分別獲銀牌和銅牌。此外她亦在2017的田徑世錦賽上，摘下100米及4X100接力金牌，並於2019年世錦賽後淡出田徑界。

寶兒曾在2016里約奧運取得3塊田徑獎牌。（Getty Images）

5月2日時，由於寶兒已多日失去聯絡，佛羅里達州的警員上門調查後發現屍體。11天後，寶兒家鄉密西西比州蘭金縣（Rankin County）Sandhill附近的電視節目報道，寶兒的女兒Ariana Bowie亦同告死亡；同日加州南部奧蘭治縣（Orange County）的法醫辦公室亦證實有「寶兒的孩子」存在，但拒絕提供更多資訊。女兒名字Ariana Bowie亦是在寶兒的網上訃文上首次披露。

《紐約時報》指根據報告，寶兒去世時已懷孕8個月，且去世時正在分娩，驗屍報告將「呼吸困難和子癇」（Eclampsia）列為可能的併發症。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的說法，一名本來血壓正常的婦女，當「懷孕20周後出現高血壓、蛋白尿或其他問題」時，就會發生「妊娠毒血症」。CDC表示， 一些患有「妊娠毒血症」的女性可能會出現癲癇發作或昏迷，也就是一種稱為「子癇」的急性病症。

報告指寶兒死亡時正在分娩。

根據CDC在今年3月中的報告，2021年美國孕婦的死亡率相較之前再次大幅上升，其中黑人女性的死亡率是白人女性的兩倍多；他們在去年的報道亦指出，年長女性、黑人、美洲印第安人和阿拉斯加原住民女性患高血壓疾病的風險更高。

據《紐約時報》報道，擔任寶兒經理人多年的賀蘭（Kimberly N. Holland）在她葬禮上表示，寶兒去世前幾周，兩人曾經通過電話聊天，當時寶兒對懷孕感到很興奮。「在這麼長時間以來，那是我們最好的其中一次對話。我們像是學生一樣笑個不停，我還因為笑得太厲害連胃都痛了。」

她說那是兩人最後一次對話，並稱從中「只聽得到喜悅之情」，寶兒還同意會帶着孩子去賀蘭的住所探望她，當時兩人都表現得十分興奮，只可惜這最終未能成真。