美國短跑奧運金牌得主寶兒猝逝　終年32歲　悲慘童年成就強大心智

曾獲得2016里約奧運女子4X100米接力金牌的美國短跑好手寶兒（Tori Bowie），在美國佛羅里達州的寓所發現身亡，當局表示死因無可疑，終年32歲。

寶兒僅兩歲就被母親遺棄，在祖母的照顧下長大成人，在掙扎人生找到曙光，成為奧運獎牌得主，她都坦言若沒有祖母的不離不棄，也沒有她的成就。



奧運三牌得主﹑美國短跑好手寶兒日前離世，終年32歲。（Getty Images）

美國田徑界突然傳來噩耗，里約奧運三牌得主及世界冠軍女跑手寶兒，日前被發現在佛羅里達州的寓所中身亡，終年32歲。

寶兒僅得兩歲時，與妹妹被母親遺棄，她的父親又沒有照顧她們兩姊妹，幸好有她的祖母，否則她都不能成為奧運金牌得主。

寶兒（左一）負責最後一棒，最終助美國隊力克勁敵牙買加奪金。（Getty Images）

祖母照料成就寶兒成功

寶兒的祖母成功爭取撫養權，寶兒在密西西比州的一個小鄉郊城鎮成長。寶兒在超過20人的大家庭中成長，並認定自己是「不會成功的一群」，幸好有祖母的悉心照料，自小鼓勵寶兒不要害怕挑戰，同時因為家庭環境而變得「男仔頭」。

「我由小到大也跟隨家中的表兄弟，我一起去射籃球﹑射槍﹑玩啤牌﹑釣魚。」寶兒自小十分喜愛打籃球，但與表兄弟交手時，對方從來不會因為她是女孩子而留手，就是因為這些經歷，令寶兒的心智及爭勝心更加強大。

若沒有祖母，寶兒都不會有如此的成就。（Getty Images）

寶兒說到做到 「我覺得我跑得贏」

2012年倫敦奧運，當年的寶兒只得21歲，她看着女子200米決賽，菲歷絲（Allyson Felix）﹑甘寶布朗（Veronica Campbell-Brown）及費莎等好手，寶兒覺得不以為然，更向祖母說：「我認為我可以跑贏這些跑手，真的可以！」

寶兒說得出做得到，寶兒在2016年里約奧運與美國隊隊友力克勁敵牙買加，當年寶兒負責最後一棒，面對牙買加名將費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）依然無懼，最終力保勝局，勇奪金牌。寶兒同時在女子100米及200米賽事摘下一銀一銅，在里約奧運3度登上頒獎台。

寶兒在2017年的世界錦標賽，除了再與隊友贏得金牌外，更在女子100米力壓一眾好手，賽後更不敢相信自己成為了世界冠軍。寶兒在2019年最後一次參加世錦賽，其後淡出賽場，可惜再度聽到她的消息時，就是她的死訊。