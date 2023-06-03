田徑｜肯尼亞神奇媽媽圓夢終破世界紀錄　同鄉跑神也讚好

在意大利佛羅倫斯舉行的鑽石田徑聯賽，肯尼亞跑手基普耶根在女子1500米跑出3分49.11秒，近1秒之差打破世界紀錄，成為史上首名女跑手創下3分50秒以內的時間，順利奪金。

29歲的基普耶根在2018年誕下女兒，這名「神奇媽媽」在產後保持水準，成功衛冕奧運金牌外，如今終於如願打破世界紀錄，就如她的名字一樣，從頭到尾一直保持信念。



今年第3站的鑽石田徑聯賽，奧運兩金兼兩屆世界冠軍﹑肯尼亞跑手基普耶根（Faith Kipyegon）出戰女子1500米。29歲的基普耶根首兩圈得到兩名美國的配速員（Pacer）的幫助，以2分04秒完成800米，這名肯尼亞跑手第3圈造出61.28秒，最後一圈再發力，以58.81秒完成最後一圈，即使衝線時稍為放慢，最終依然以3分49.11秒首名衝線。

基普耶根創出這時間，以近1秒之差，打破2015年由埃塞俄比亞跑手Genzebe Dibaba所保持3分50.07秒的世界紀錄，亦是史上首名女跑手在1500米造出3分50秒內。

【母親節快樂】體壇神奇媽媽 無修飾的手打天下 湊住小孩去奧運

基普耶根以3分49.11秒完成1500米，打破女子1500米的世界紀錄。（路透社）

基普耶根先後贏得奧運金牌及世界冠軍，生涯只差世界紀錄，去年8月的鑽石田徑聯賽摩納哥站，基普耶根嘗試衝擊世界紀錄，最終以30秒之差失之交臂，當時的她以為成功衝擊，但當她看到大螢幕時，才得知空歡喜一場，當時她十分失望。

基普耶根去年8月衝擊世界紀錄，可惜以30秒之差飲恨。（Getty Images）

相隔大半年後，基普耶根不再失望，得知打破世績後，心情十分激動，躺下興奮地拍打地面，憑她的身體語言顯出，她不敢相信自己終於打破世界紀錄，一眾跑手亦上前祝賀，生涯都變得圓滿，「這（破世界紀錄）對我來說是十分重要，這是我生涯未能做到的事。」

基普耶根在2018年誕下女兒，但沒有影響她的跑手生涯，在東京奧運順利衛冕，證明實力依然。當她談及比賽的心路歷程，就如她的名字「Faith」一樣，信念從來沒有動搖，「當我衝線時，我知道自己破（世界）紀錄，由頭到尾的發揮也很好，當配速員離開後，我不斷推動自己，心想『一切皆有可能』，結果就做到了。」

只要相信，一切皆有可能，基普耶根圓夢後，她在社交網站發文，直言打破世界紀錄一直是她近年的目標，本想一步一步貼近目標，想不到幸福來得如此突然，她終於達成自己的心願，感謝大家的支持，而她的同鄉「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）亦有留言祝賀。