美國短跑傳奇Jim Hines逝世　史上首位9秒9跑手衝破人類不可能

美國田徑總會昨日（5日）宣布，短跑名將海恩斯（Jim Hines）在上周六（3日）逝世，享年76歲，該篇新聞並沒有說明死因。

他是人類史上第一名在100米短跑取得10秒內成績的跑手，曾保持男子100米世界紀錄達15年之久。



我們現在口中經常說「9秒9」，在史上第一個跑入10秒內取得9秒9成績的，正是海恩斯。不過這名美國短跑名將，最開始接觸的其實是棒球，然而他的短跑才能很快便被田徑教練發現。在海恩斯17歲時，其100米的成績已能排在世界前20名內。

海恩斯在是人類史上首名突破10秒大關的跑手。（Youtube截圖）

在1968年的美國全國錦標賽上，他以手動計時成績9.9秒，成為史上首名以手動計時方式打破10秒大關的男子跑手，此後這成績被電子計時更正為10.03秒。在數個月後的墨西哥城奧運上，他不負眾望地以9.9秒奪100米冠軍，電子計時器的成績亦為9.95秒，正式成為人類史上首名跑入10秒內的跑手。

海恩斯在1968年的墨西哥城奧運上正式打破10秒大關。（Youtube截圖）

他的這項紀錄一直保持了15年，是自動計時年代保持最長的男子100米短跑紀錄，直至1983年被Calvin Smith以9.93秒打破。此外，海恩斯在墨西哥城奧運亦幫助美國奪得男子4x100米金牌，38.24秒也是當時的世界紀錄。

該次奧運會後，海恩斯從田徑界退役加入NFL（美國美式足球聯盟），並在第六輪被邁阿密海豚選中，一年後他為堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）效力了一場後，便再沒出現在美式足球賽場上。

據英國《衛報》報道，在1968年奧運會結束後不久，海恩斯的家中遭小偷盜走珠寶、電視等財物，當中包括他的奧運獎牌，不過海恩斯在當地報紙刊登廣告後，獎牌被放到一個啡色信封中交還。

海恩斯在1994年入選德克薩斯體育名人堂（Texas Sports Hall of Fame），並在2016年入選德克薩斯田徑教練名人堂。

現在我們說到短跑或100米，都不可避免地第一時間想起牙買加飛人保特（Usain Bolt），以及他那看似不可能打破的9.58秒紀錄，但向世人展示人類是能夠打破10秒大關的海恩斯，亦同樣值得我們銘記。