歐國聯｜37歲莫迪歷愈老愈可愛　領克羅地亞反勝荷蘭闖決賽

家有一老，如有一寶，37歲莫迪歷再度發威。歐洲國家聯賽爭標組4強，克羅地亞在落後荷蘭一球下，先博得12碼為國家隊追平，加時階段再交出一傳一射，結果領軍以4：2反勝荷蘭，繼續衝擊生涯首個國際賽錦標。



克羅地亞與荷蘭爭奪歐國聯決賽席位，荷蘭先由馬倫（Donyell Malen）禁區內抽射開紀錄，34分鐘領先一球。換邊後，回防的加普在禁區內拉跌莫迪歷，球證直指12碼點，克羅地亞由卡拉馬歷操刀，荷蘭門將比積路捉錯路，克羅地亞55分鐘追成1：1。前「出租車」柏沙歷禁區內撞射得手，克羅地亞在72分鐘反超前，荷蘭在完場前由路亞蘭治混戰中射成2：2。

加普在禁區拉跌莫迪歷，為克羅地亞博得12碼。（Getty Images）

進入加時階段，般奴柏高域接應莫迪歷傳送，禁區外推順放冷箭，比積路再度失守，克羅地亞加時8分鐘再取領先，加上柏高域其後再博得12碼，由莫迪歷處理中鵠，奠定勝局，結果克羅地亞以4：2擊敗荷蘭，率先躋身歐國聯決賽，將與西班牙或意大利爭冠軍。

37歲莫迪歷踢足全場，再交出一傳一射，賽後獲今仗最佳的殊榮。（Getty Images）

年屆37歲的莫迪歷，今場踢足120分鐘，克羅地亞3個入球也與他有關，交出一傳一射並博得12碼，賽後當選今仗最佳球員。另外，莫迪歷全場傳球成功率高達91%﹑交出兩個關鍵傳送﹑8次對抗成功，從數據也看得出莫迪歷愈老愈可愛。

莫迪歷領克羅地亞再闖決賽，繼2018俄羅斯世界盃後，再次衝擊冠軍，力爭克羅地亞及生涯首個國際賽錦標。

莫迪歷年屆37，但依然是克羅地亞國家隊的巨人。（Getty Images）