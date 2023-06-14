轉會熱話｜傳沙特球會睇中盧卡古　歐聯決賽失機罪人獲超高薪邀約

剛過去的歐聯決賽，盧卡古（Romelu Lukaku）雖然後備入替後帶動了國際米蘭的進攻，但他化身「中堅賓」擋出隊友費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）的頭鎚，完場前近門頭鎚又頂得太正被救出，隨即成為網民熱話，甚至被戲稱為曼城奪冠最大功臣。

繼世界盃連環失機累比利時出局後，盧卡古在今次歐聯決賽的舞台上再次成為笑柄，不過這名比利時前鋒卻傳被沙特球會睇中，並準備以高薪羅致他加盟。



據Goal.com報道，追求美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）失敗的希拉爾（Al Hilal）向盧卡古拋出橄欖枝，這間利雅德球會開出的年薪為5000萬歐元，並簽約兩年。按一年有約52個星期來算，這名車路士借將的周薪約為96萬歐元（約811萬港元），已比絕大部分球星還要高。

據傳羅致美敗的希拉爾，將目標轉到盧卡古身上。（Getty Images）

作為參考，根據Spotrac及RadioTimes資料，目前英超薪酬最高的是奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），其周薪為40萬鎊（約46.7萬歐元）；若以同位置的前鋒來比較，英超最高薪為今屆聯賽及歐聯雙料神射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），他周薪為37.5萬鎊（約44萬歐元），也就是說若盧卡古願意接受這一條件，他的薪酬會是夏蘭特的兩倍以上，而且屆時球迷更可看到他與C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）上演同城打吡戰。

若轉會落實，盧卡古的薪酬將為夏蘭特兩倍以上。（Getty Images）

報道續指，車路士新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）願意再給予該名前鋒一次機會，不過盧卡古本人對這次轉會極有興趣，但由於需要他放棄在歐洲發展的機會，所以他或許會再要求更高薪酬。意大利《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）則指，盧卡古已拒絕沙特方面的邀請，因為他仍想繼續留在歐洲，且最好是能留在國際米蘭，並努力贏得更多獎盃，以最佳狀態參加2024年歐國盃及2026年世界盃。

盧卡古今季在國米表現並不突出，各項賽事上陣37場入14球，對比起之前在藍黑軍團兩季95場入64球的表現確實下滑不少。他剛剛在歐聯決賽本有機會打破宿命，以關鍵入球改變世人對他頻繁失機的固有印象，但可惜再成網民炮轟對象。

重心腳擋出隊友的攻門還算是非戰之罪，不過完場前這次黃金機會卻頂到「正一正」，作為前鋒的盧卡古可謂責無旁貸。（路透社）

他昨天（13日）打破沉默，在個人社交網站貼出長文：「首先要感謝所有國米球迷整個球季的愛和支持。你們無時無刻都在支持着我們，我要為此感謝你們。這（今晚的賽果）不應該發生，我們已為此付出所有，這對所有深愛着這間美麗球會的人來說，都是一種很糟糕（s***）的感受。不過這間球會對勝利有着渴望，我們將努力奮鬥，希望終有一天能迎來那輝煌時刻……」

沙特球會繼續瘋狂「搶人才」

隨着歐洲各大聯賽球季結束，近期來自沙特聯賽的轉會傳聞多得讓人眼花繚亂。簡迪的轉會據稱已快將落實，最近馬列斯（Riyad Mahrez）、薛耶治（Hakim Ziyech）、奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）、洛里斯（Hugo Lloris）、堤亞高施華（Thiago Silva）、佐迪艾巴（Jordi Alba）等球星亦傳已吸引沙特球會注意，連去年10月被阿士東維拉解僱的教頭謝拉特（Steven Gerrard），亦傳出被伊蒂法克（Al-Ettifaq）以每年900萬鎊（約1053萬歐元）的條件邀請。

其中薛耶治由於在車路士不被重用，季中欲外借至PSG又因球會低級失誤而觸礁。Goal.com指艾納斯想羅致他，來為C朗拿度輸送炮彈，並指出有另外數間沙特球會都對這名摩納哥翼鋒有興趣。