美斯親證不會參加下屆世界盃　「金球獎對我已不重要」｜足球

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）最近的中國行引起不少迴響，日前他接受了內地媒體獨家專訪，表示原則上不會參加下屆世界盃。

訪問中他又提到，能不能拿到第八座金球獎，對現階段的自己來說已不重要。



美斯確認離開巴黎聖日耳門，加盟美職聯的國際邁阿密，意味着他很可能不會再回到歐洲球壇。他談過本人希望遠離聚光燈與壓力，加上已年屆35歲高齡，生涯所有想要追逐的榮譽都已到手，不禁讓人猜想他的職業生涯會否已步入尾聲。

美斯離開巴黎聖日耳門，意味着球迷可能此後都無法看見他在歐洲球壇作賽。（Getty Images）

昨日（13日）接受內地媒體《體壇周報》獨家專訪，談及不少個人感受及未來展望。記者問到他曾經說過不想做教練，說施丹曾經也表示過不會做教練，拿到世界盃冠軍後會不會改變想法。美斯否認這種想法：「不，原則上我一直都說不想做教練。未來可能會發生很多事情，但我現在還是保持不會做教練的想法。」

阿根廷國家隊主帥史卡朗尼此前曾多次表示，會嘗試說服美斯參加下屆世界盃，記者再次問及此事，不過這位阿根廷球星堅持不會改變想法，「就像我之前說過的那樣，我不認為我會參加下屆世界盃。關於這點我沒有改變想法，我仍會看看發生什麼，但原則上我不會參加。」下屆美加墨世界盃會在2026年夏天舉行。

此前史卡朗尼曾多次表示，會嘗試說服美斯參加下屆世界盃。（Getty Images）

金球獎已不重要

奪得卡塔爾世界盃後，美斯再一次成為金球獎的大熱門人選，今屆金球獎也被視為他與夏蘭特的兩人之爭。但記者問他是否期待第八個金球獎來臨時，他卻回答：「不，在我生命中的這個階段，金球獎對我來說已不重要。就像我之前總是說的那樣，團隊獎項永遠比個人獎項重要。其中最重要的便是世界盃，那對我來說是最重要的獎項。」

美斯表示世界盃對自己而言，是最重要的獎項。（路透社）

提到哥迪奧拿最近帶領曼城，拿到他離開巴塞隆拿後睽違12年的歐聯冠軍，美斯對這名恩師不吝讚美之辭，「我跟他仍保持聯絡，今次贏下歐聯冠軍展示出他是世界上最佳教練，雖然對我來說，他不需以這次歐聯冠軍來證明這一點，但這是他應得的。」被問到配合得最舒服的隊友時，他說出了四個名字：「蘇亞雷斯、沙維、尼馬、伊度奧。」並沒有提到「小白」恩尼斯達及為他送出「最佳助攻」的布斯基斯。

此後他又分享史卡朗尼對阿根廷國家隊的重要影響，又提到朗拿甸奴跟馬勒當拿在練習罰球上幫助他很多，但最重要的是一直訓練和學習，然後才會有很大的進步。最後記者說他保持了很長時間的高水平生涯，對年輕球員有什麼建議？

被問到配合得最舒服的球員時，美斯提到了尼馬（中）及蘇亞雷斯（左）的名字。（Getty Images）

「也不算是建議，一個人最重要的是要享受自己喜歡做的事情。我們要意識到在做自己喜愛的事情，那就是踢足球。從我的年齡來看，職業生涯很短暫，一切都過得很快，重要的是要享受職業生涯中的每一個時刻，因為一切都過得很快，當我們再想回到過去的時候，你會發現回不去了，所以要享受你的職業生涯。」美斯分享道。

美斯近日隨阿根廷國家隊訪華，明日（15日）晚上會代表阿根廷在北京友賽澳洲。