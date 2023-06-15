足球轉會｜麥巴比不續約又驚動法國總統　為美斯遭冷待抱不平

麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）最近的不續約聲明搞得足球界風波不斷，PSG似乎已決定要今夏將這名當家球星賣走，相關消息甚至還驚動到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），他表示會親自勸說麥巴比留下。



馬克龍「出手」留住麥巴比已不是第一次，去年該名法國球星在完約，幾乎要以自由身準備加盟皇馬時，這位法國總統便曾親自挽留，最終麥巴比與PSG續約兩年，被認為是他的勸說起了作用。

據法國媒體《RMC Sport》及新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報道，馬克龍昨日（14日）出席巴黎科技會議VivaTech時，被一名年輕的PSG球迷問到是否知道麥巴比會離隊，他簡短回應：「我沒有任何獨家消息，但我會嘗試並推動（他留隊）。」

足球熱話｜馬克龍認曾勸麥巴比留PSG 稱是為「捍衛國家」

在卡塔爾世界盃決賽落敗後，馬克龍多次安慰失落的麥巴比，他去年亦親自勸說這名法國球星留隊。（Getty Images）

知名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，麥巴比公開表示不會續約後，PSG的立場是不願人財兩失，無意讓他以自由身離開，因此很可能會在今夏將他賣出。根據轉會網站Transfermarkt資料，PSG在2018年從摩洛哥購入他時花費1.8億歐元，如今這名球星身價水漲船高，賣走的價格當然不會低於這數字，加上其高昂周薪，預計能負擔的球會也不多。

法國《隊報》報道PSG已開始為他尋找買家，多家外國媒體表示皇馬已準備好2億歐元的報價，同時不少英超球隊亦有興趣羅致這名法國球星，當中包括資金充足的車路士，並指若曼聯與卡塔爾財團的收購行動成功的話，紅魔也會加入到競爭當中。

據報PSG打算在今夏將麥巴比賣走，除皇馬外，數間英超球會亦對他有興趣。（Getty Images）

PSG勢星散 麥巴比為美斯抱不平

隨着美斯轉會國際邁亞密，尼馬（Neymar）在PSG的未來亦不明朗，關於他離隊的傳聞多不勝數；如今麥巴比又去意已決，PSG的三叉戟在一夏之間突然星散，本就不多球迷關注的法甲競爭力無疑將會大減，也難怪馬克龍會再次出手留人。

美斯近期多次遭巴黎聖日耳門球迷反對，除在主場外舉橫額及高喊口號讓他離隊外，場內亦多次向這名阿根廷球星報以噓聲，美斯亦因此沒在PSG擁有一次體面的離隊儀式。

日前麥巴比在接受意大利《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）訪問時，澄清從沒有要求球隊在今夏將他交易至皇馬，隨後便為美斯抱不平：「我們正在討論一名可能是足球史上最出色的球員，像美斯這樣的球員離隊絕不是好新聞。個人而言，我真的不明白為什麼很多人在知道他離隊後會感到開心，我們說的是美斯，他應被尊重——但很遺憾地他在法國沒有得到應有的尊重。」