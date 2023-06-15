美斯訪中國｜網傳兩座特製獎盃　美斯雕像竟斷指　刻144字足球頌

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）率領阿根廷足球代表隊到訪中國，出戰周四（15日）晚對澳洲的國際友誼賽，「球王」一舉一動都備受關注。

內媒報道指，賽事主辦單位打算向美斯和阿根廷隊送上兩座特製獎盃，然而傳聞中的獎盃造型奇特，被球迷一面倒地批評及揶揄。



內地媒體《新浪體育》指，今次阿根廷中國行的主辦方「2023足球冠軍行」打算在友誼賽後為阿根廷隊及美斯送上紀念獎盃。從報道及網上流傳的照片可見，其中一座獎盃的造型，是美斯、馬勒當拿（Diego Maradona）及甘巴斯（Mario Kempes）高舉疑是大力神盃的獎盃，不過圖片未能見到甘巴斯的正面，但也能清晰看到美斯及馬勒當拿以外還有一人。

值得一提的是，圖中美斯塑像的左手的無名指不知為何斷掉，有網友笑稱這是寓意「十拿九穩」。

內媒消息，主辦方打算送給美斯的其中一座獎盃。（微博圖片）

照片中的獎盃底座設計類似商朝晚期的青銅器「四羊方尊」，但這個底座上則是4頭牛，後文亦有指這是「四牛方尊」；獎盃下方還刻有「世界球王」四字；底座正面有五名小孩在踢蹴鞠；至於另一面，則刻有一篇《足球頌》，全文有18行，每行8字，而且行末都押韻，網友留言稱「有說唱（Rap）水平」。

獎盃另一面刻有《足球頌》。（微博圖片）

獎盃上的《足球頌》全文：

足球起源 中華古邦

前身蹴鞠 漢武推廣

首創韜略 二十五章

千年緣路 足球流芳

南美蜚聲 孕育球王

巴西貝利 美名遠揚

阿根廷隊 三奪桂冠

阿爾貝托 神射非凡

馬拉多納 世紀獨闖

十號梅西 再創輝煌

大力神杯 雙鷹高翔

木棉牡丹 橄欖飄香

五子蹴鞠 五福呈祥

四牛方尊 國富民強

球王聖地 萬代敬仰

天佑布市 八卦陰陽

中阿友誼 天久地長

世界和平 人類夢想



至於另一個獎盃，則是美斯單獨高舉大力神盃的雕像，底座刻有「不離不棄，球緣永繼」字句，兩句依然押韻。

另一座送給美斯的單人獎盃。（微博圖片）

相關圖片流出後，內地網民隨即一面倒地批評：「先不說寫得咋樣，單說這造型確實有點尬」、「這作品都不好意思署名吧？」、「下次還是別來了」、「下面的詩還散發着一股子酒桌上给領導的祝酒詞的味兒」、「給阿根廷球員一點小小的震撼」、「我要是梅西我就把這個獎盃留在酒店的廁所了」。

相關圖片及消息亦被阿根廷傳媒《TyC Sports》報道，下面有人留言：「為什麼他們要和世界盃一起跳芭蕾舞？」、「我要為這個盃殺死我自己」、「為什麼馬勒當拿要做這個？」

也有網民稱這個獎盃讓人想起C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）在葡萄牙家鄉馬德拉島機場的雕像，不過平心而論，美斯這個獎盃雖然在造型設計及那篇《足球頌》上或頗有爭議，但臉部還原度還是比C朗那個高出不少。

C朗在家鄉馬德拉島機場的雕像，曾成為球迷熱話。（Getty Images）

阿根廷與澳洲的友誼賽將在今晚（15日）8時，於北京工人體育場開始，教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）表示原則上會讓美斯踢足全場。