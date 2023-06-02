C朗拿度籲球星加盟沙特聯賽　指能成世界五大聯賽　美斯傳獲邀約

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今年初加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，雖然球隊最終未能奪冠、也無法出戰亞冠盃，但C朗接受聯賽媒體訪問時表明希望留隊，又指沙特聯賽可成為世界五大聯賽；他同時大讚當地生活環境好，呼籲一眾同業加盟。



C朗拿度接受沙特聯賽官方訪問，一開始先談自己加盟至今為止的感受，他坦言本身預期首季便能贏得錦標，可惜未能做到，「預期下季我們的進步會很大，應該是，未來5、6個月內我們要有很大進步。」

然後他一路大讚沙特聯賽的水平，也強調自己希望留效：「沙特聯賽很有競爭力，有很好的球隊，很好的阿拉伯球員，基建方面還有需要改善的，球證和VAR的反應需要快一點，要改善的是這些細節。我在這裏很開心，我想繼續在這裏踢波、我想繼續在這裏踢波。」

C朗更預期沙特聯賽未來會突飛猛進：「在我看來，若他們繼續做他們想做到的事，未來5年，沙特聯賽能成為世界第五大聯賽。」

主持問C朗，有否意識到自己對身邊人，尤其是對球隊帶來的正面影響，C朗也沒有妄自菲薄，直言：「我認為我的紀律和職業道德，令我的隊友現在跟我抱着一樣想法，我能在高水平踢20年並非偶然，也不是像有些人所說般是與生俱來的，天生的當然重要，但其他因素也很重要，所謂表觀遺傳學就是如何（在不改變基因序列下）處理你的基因，我覺得我幫了很多其他球員，幫助他們去改變他們對保持體能、生活方式、和足球的理解。你要夠集中、專注、也要夠專業去做到最好。」

C朗被問到在沙特最難適應的是什麼，他表示：「在歐洲我們通常在早上練波，但在這裏是練下午的，在齋戒月，還會練晚上10點。在這裏的一切經驗、回憶都不一樣，不過身在不同文化就能學到更多，雖然不容易，但我也不是沒試過。」

美斯已落實季尾會離開PSG。（路透社）

自從C朗拿度加盟艾納斯後，不少大球星都曾傳出獲沙特球會招手，當中最惹來熱議的自然是「球王」、C朗的多年競爭對手美斯，和前隊友賓施馬。主持問道，不少球星的名字都與沙特聯賽拉上關係，而C朗又有什麼想向有興趣去沙特踢波的球星說呢？

他道：「若他們想來，大球星也好，年輕球員、年長球員也好，也很歡迎他們來，這樣的話，就能提升這聯賽的水平，年齡並不重要。」他又指沙特的生活很好，「來享受這裏的文化、環境和食物吧，這裏過的是夜生活，利雅德也有很多不同種類的高質素餐廳。」他又指自己的家人和小孩都十分享受在此生活，「沙特正在為未來而建設，我也喜歡嘗試不同的事物，所以我才來到這裏。」

另外，艾納斯今夏將會造訪日本出戰表演賽，屆時對手包括巴黎聖日耳門（7月25日）和國際米蘭（7月27日），C朗亦現身宣傳海報，相信會隨隊。

C朗受訪片段：