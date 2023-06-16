羽毛球．印尼賽｜鄧謝配力挫荷蘭組合入4強　相隔一年半再奪獎牌

印尼羽毛球公開賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪力爭今季首度入4強，今仗鬥荷蘭組合，結果力戰3局擊敗對手晉級，穩奪獎牌，打破一年半的獎牌荒。



港隊的鄧俊文／謝影雪上圈輕取主場的印尼組合，打入8強，追平今季最佳戰績。「鄧謝配」今日（16日）與荷蘭組合Robin Tabeling／Selena Piek爭奪4強席位，雙方過往3度交手，鄧謝配往績稍稍佔優，贏得其中兩次。

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這對港隊組合早段稍為落後，其後一口氣連取7分，技術暫停時以11：7反超前，荷蘭組合一度收窄至1分差距，鄧謝配依然保住勝局，以21：15先拔頭籌。換邊後，鄧謝同樣是先落後的一方，然後連贏6分反先，以11：7進入暫停，下半局對手一直力追，一度追成19：19﹑20：20平手。戰至「刁時」，雙方3度平手，以23：25被對手扳回一城。

決勝局，鄧俊文／謝影雪早段曾領先3分，隨後卻連失8分，一度落後7：14，鄧謝配立即回勇，回敬一波7：0攻勢，追成14：14平手，鄧謝配乘勇領先至16：14後，雙方再打成16：16平手，鄧謝配連拿3分，稍為拉開差距，結果以21：18奠定勝局，鄧﹑謝二人相當激動。

鄧謝配勇挫荷蘭組合打入4強，穩奪獎牌，是今季首度獲得獎牌外，亦打破一年半的獎牌荒。鄧謝配近兩年受傷患影響，戰績有所回落，他們對上一次打入4強已經是2021年世錦賽。