曼聯賣盤最新進展　歐洲傳媒：卡塔爾財團領先　勢獲獨家談判權

《路透社》周四（15日）引述熟知此事人士指，曼聯正討論將獨家收購談判權給予Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani為首的卡塔爾財團。

法國《RMC體育》今日（16日）跟進，證實《路透社》的消息，指曼聯準備與卡塔爾財團開展獨家收購談判。報道表示，獨家談判權會是收購程序上的重要里程碑，但不代表收購落實或完成。



英超球會曼聯賣盤之事拖延數月，快有定案？（Getty Images）

《路透社》該位消息人士稱，目前曼聯班主格拉沙家族認為，卡塔爾財團開出的條件比英力士集團的更具吸引力。這次收購的價格勢超過60億美元，成為全球體壇有史以來最大的交易。

報道未有透露獨家收購談判期的長度；在獨家收購談判期內，曼聯只可以跟卡塔爾財團談判。不過，該消息人士都「戴頭盔」稱，事情仍可能有變，英力士若提出新的報價，可以會阻止到卡塔爾財團獲取獨家談判權。

該消息人士要求匿名，因為此事乃是機密。

60億美元的價格，會是曼聯去年收入的10倍以上。

卡塔爾財團希望全資收購曼聯，而英力士集團就願意讓格拉沙家族保留少量股權。

《路透社》發布報道後，曼聯的股價昨日大升，一度漲15%，收市升超過6%。

曼聯球迷一直希望班主格拉沙家族下台，這個願望會在短期內實現嗎？（Getty Images）

法國《RMC體育》今日報道，從他們的渠道證實《路透社》的消息，Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani為首的卡塔爾財團，很快與格拉沙家族就收購曼聯進行獨家談判。

《RMC體育》表示，開展獨家談判代表是次收購取得重大進展，但過程說不定會很漫長，亦不代表收購落實；能夠證實的是，卡塔爾在收購競爭中領先英力士集團。

曼聯名宿里奧費迪南昨日在個人頻道表示，卡塔爾財團贏得了收購戰，很快就會正式宣布。里奧費迪南說：「曼聯的收購即將發生。我們聽說卡塔爾方面的出價已被接受、即將通過及發生。哈利路亞，兄弟們，我迫不及待了，請讓這件事發生！」

里奧費迪南希望曼聯會在轉會窗開啟前完成，他說：「不知我們要花幾多錢，才能在實力上追得上（其他強隊）！」

「每天起床，我都希望見到接受報價的消息。我們聽說已經接近了，如果不是幾小時的事，就會在這幾天內發生。」

然而，里奧費迪南也「戴頭盔」，他說：「祈求這次的消息是真的。我是從一個可靠的來源得知。」