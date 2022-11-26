世界盃2022︱英格蘭對美國捱打網民集體尋人　笑匠一次過抽英美水

英格蘭在世界盃次輪分組賽只能0：0賽和美國，廣大球迷失望而回，比賽期間以至賽後網民在Twitter瘋狂「尋人」，質疑領隊英軍修夫基為何不派曼城新星科頓（Phil Foden）以及利物浦右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold ）落場。Twitter頓變球迷版城市論壇，帖文令人會心微笑，有笑匠以一句精闢言論，寸盡英美兩國。



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世界盃英美大戰，科頓只能坐在後備席，未獲派上陣。（Getty Images）

英格蘭在B組首仗6：2大勝伊朗，霸氣盡現，次輪鬥美國卻見保守，下半場更陷入苦戰。進攻中場美臣蒙特表現令人失望，踢同一位置的科頓卻坐在後備席沒有機會落場，一眾網民集體呼喚：「科頓呢？」

早前與C朗拿度做訪問成全球熱話的英國名嘴摩根（Piers Morgan）率先爆粗：「X……科頓，科頓，科頓，叫科頓出場吧。」

大量網民不滿，身為英超冠軍球隊曼城主將的科頓，竟在英格蘭踢後備，有人稱：「科頓在地球上最佳球隊今場重要比賽都有份上陣，卻在一支不能連續交三球波的英格蘭後備上陣都無份。」美聯社足球記者James Robson提出疑問：「今屆世界盃還有哪支球隊會不派科頓踢正選？」

英格蘭領隊修夫基堅持起用表現平平的美臣蒙特，。（Getty Images）

一眾英格蘭名宿同感沮喪，奧雲慨嘆：「真是很意外，我們用上14個球員，天份最高的球員卻仍在後備席。」加歷查也質疑：「科頓到底在哪兒?」除了科頓外，也有不少球迷為同樣無份上陣的右後衛阿歷山大阿諾特抱不平。

科頓未獲上陣，成為英美大戰網上焦點熱話，英國笑匠Rhys James卻把握機會，一次過抽盡英美兩國水：「美國與英格蘭再次在中東地區什麼也找不到。」即使表現令人失望，英格蘭兩戰累積4分，餘下一輪分組賽對手只是實力平平的威爾斯，出線機會高唱入雲。

英格蘭是否已出線？ 英格蘭兩戰得4分，暫居B組榜首，雖尚未100%確定，但出線機會已高唱入雲。 英格蘭最後一場分組賽何時踢？ 英格蘭下周二（29日）深夜3時對伊朗。

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