碧咸探訪英格蘭訓練基地　親授阿諾特七旋斬秘訣　沙卡怕醜求合照

英格蘭於世界盃16強淨勝塞內加爾3球，輕鬆晉級8強，將在周六（10日）深夜3時鬥衛冕的法國。「三獅軍團」周一（6日）發布一連串照片跟片段，可見「萬人迷」碧咸（David Beckham）到訪英軍訓練基地，跟球員有講有笑。



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碧咸在英軍對塞內加爾前「突襲」訓練營，當然得到熱烈歡迎，這位「三獅軍團」名宿於1996至2009年間，曾為球隊披甲115場、攻入17球，更擔任了6年隊長，參與過兩屆歐國盃跟3屆世界盃決賽周。

修夫基向碧咸送上7號球衣。（England football team Facebook）

碧咸先從英軍主帥修夫基手上，接過印有他名字的7號球衣，無意中也透露了一個秘密。

每名英軍球員上陣，都會在名冊上留下紀錄，獲發一個「所屬編號」（legacy cap numbers）。修夫基在片段中告訴碧咸其編號是1078，碧咸即回應：「Amazing！這對我而言很特別。」他又感謝對方讓自己「歸隊」，「很高興可以見到一班球員。」

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之後碧咸跟哈利卡尼、哈利馬古尼、基亞利殊、迪格蘭賴斯等球員交流，球員也化身成小粉絲，希望跟這位名宿合照，其中布卡約沙卡就帶點害羞地說：「不好意思打擾你，你可以跟我拍照嗎？」即獲碧咸緊緊搭着他的膊頭影相。

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片段尾聲，碧咸則跟阿歷山大阿諾特交換處理死球的心得，「當我在費格遜麾下時，他只要看到我助跑有一點不同，或者是斬波動作不順暢，就會把我拉埋一邊，告訴我那裡出錯了。所以我每次都會重複做同一個動作，永遠沒有改變。」

碧咸跟阿諾特分享處理死球的心得。（England football team Facebook）

阿諾特問碧咸，他練習罰球時，會否只射龍門的一邊，抑或把近柱及遠柱兩邊都訓練好。碧咸毫不猶豫：「兩邊都要練，我曾經在晏菲路對占士（David James）時（1997/98年球季）射入一球，皮球就是越過人牆後飛向遠柱，所以左右兩邊，我都喜歡射。」

他又透露，七旋斬的秘訣就是恆久地不斷訓練，「這很重要，但相信你（阿諾特）已在這樣做了，所以你只需繼續就可以，你有能力斬出很不錯的球。」

碧咸口中所指，於晏菲路攻入占士的罰球，正是射向遠柱擦楣而入：

另外，卡尼其後接受訪問，也透露能夠跟偶像相遇，感覺十分美好。他表示向對方問了不少問題，「我想了解他的經驗，他對我們球隊的想法，他看到我們有什麼好跟不好的地方。」他補充，「碧咸看到我們也很興奮，他享受看我們踢波，很高興能獲得他的支持。」