網球｜梅利奪草地賽冠軍　收到最驚喜父親節禮物　獲網民大讚溫馨

梅利（Andy Murray）昨日（19日）以直落兩盤擊敗法國球手Arthur Cazaux，繼上周日贏得瑟比頓挑戰賽（Surbiton Trophy）後，再贏下諾定咸公開賽（Nottingham Open）。

適逢昨日是父親節，這名前世界第一的英國球手除高舉獎盃以外，更收到一份來自妻子的驚喜禮物。



梅利放棄了今屆法網這個不擅長的泥地戰場，轉戰ATP挑戰者賽以專心備戰草地球季，並以10連勝之姿接連贏下瑟比頓挑戰賽及諾定咸公開賽冠軍——不過對他而言，昨天最開心的肯定不是站上頒獎台高舉獎盃，而是另一個來自家人的父親節禮物。

梅利接連贏下兩項賽事冠軍，暫錄10連勝。（路透社）

奪冠後梅利接受訪問，說今天是父親節，希望能盡快回家看看孩子，「希望我回去時他們仍未上床睡覺，然後明天能休息一天，讓我好好準備接下來的皇后會盃（Queen's Club Championships）。」

這時場邊的觀眾席突然傳來一陣歡呼聲，梅利看過去後立即露出驚訝神情，只見妻子金梅利（Kim Murray）帶着四名孩子在看台上出現，他驚呼「Oh my god」，並微笑着表示完全不知道他們來了，這時場邊的觀眾立刻鼓掌致意。這名36歲老將之後補充，「他們上周有到瑟比頓的決賽來觀戰，不過很快便開始下雨，所以孩子們不得不回家睡覺。」

眼見梅利收到最好的父親節禮物，網友也紛紛表示暖心。「這個父親節對梅利來說太棒了。我很喜歡這個時刻，他的聲音馬上由採訪模式轉為家庭模式，梅利你做得很好！祝你下周好運」、「這完美地結束了梅利的一周」、「這真是溫馨的一刻，這個家庭很美好」、「金梅利做得好！能看到他（梅利）在球場上做好自己的事情，還是在父親節當日，這驚喜很美妙」。

妻子與數名孩子驚喜現身球場，完滿了梅利的這個星期。（路透社）

梅利自2017年受髖部傷患困擾後，至今一直未能重拾狀態，在1月的澳網艱難地戰至第三圈後被淘汰出局，目前世界排名也僅為44位。諾定咸公開賽結束後，他將馬上參加ATP 500級的皇后會盃，梅利正是贏得這項賽事最多冠軍的球手，他曾在此奪冠5次。至於大滿貫級別的溫布頓公開賽，則會在7月3日開始。