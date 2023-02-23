網球｜梅利寶刀未老再展強勁韌力　與薩維列夫激鬥逾3小時過關

ATP巡迴賽卡塔爾公開賽，英國名將梅利（Andy Murray）次圈鬥排名世界第16﹑4號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），兩人激戰逾3小時，結果梅利以盤數2：1力克對手，殺入8強。



獲外卡參賽的前世界一哥﹑35歲英國名將梅利，首圈連救3個「Match Point」，最後驚險淘汰桑尼高（Lorenzo Sonego）晉級，與4號種子薩維列夫爭入8強。

這位英國名將首盤與薩維列夫戰至「Tie-Break」，以細分7：5先下一城，其後薩維列夫以局數6：2追平，兩人需要戰至決勝盤。第三盤戰情緊湊，互不相讓，雙方一直守住發球局戰至5：5，直至梅利率先找到缺口破發，並以局數7：5拿下決勝盤，力戰3小時2分鐘順利晉級。

梅利今仗面對強敵再次艱難勝出。（資料圖片，Getty Images）

自梅利臀部受傷後，狀態不復當年勇，但他的韌力仍然是最大武器。梅利連同今仗，他在2023年贏得4場，所有勝仗全都得來不易。上月澳網，梅利兩圈累積逾10小時，分別勇挫貝歷天尼（Matteo Berrettini）及高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）；轉戰卡塔爾後，上圈又連救3個「Match Point」驚險過關，力證他依然寶刀未老。

「我設法保持水準，直至最後都在繼續戰鬥和尋求突破。」現時世界排名70的梅利說道。「當然我想盡快贏下這場比賽，但阿歷山大薩維列夫是位頂級球手，他非常出色。他總是會戰鬥到最後一刻，這也是他最強大的地方之一，即使我艱難地拿下第一盤，他亦追回第二盤，決勝局我們真的咬得很緊，而他在創造機會方面的表現亦更好。」

梅利將與世界排名170﹑法國球手梅拿（Alexandre Muller）對壘爭入4強。