網球｜梅利繼續打不死　5救Match Point反勝　再闖卡塔爾決賽

35歲的英國名將梅利（Andy Murray）再現打不死精神！

ATP巡迴賽卡塔爾公開賽4強賽，梅利在決勝第三盤救下5個「Match Point」，成功淘汰捷克球手拿赫捷卡（Jiri Lehecka）躋身決賽。



梅利今場開局順利，先直落以6：0拿下第一盤，但隨後又以3：6被追回。第三盤雙方戰情緊湊，只有21歲的對手拿赫捷卡率先打至局數5：4以及細分40：0的「Match Point」，梅利竟在這情況下連追3球，將戰況打至刁時後更拿下這盤，將盤數追平至5：5。

連救「Match Point」將戰局挽回後，梅利難掩興奮之情。（Getty Images）

雙方及後戰至「Tie-Break」，梅利在6：6時發出一記「Ace」球直接得分，隨後再在驚險情況作出一次非常精彩的救球順利得分，最終以8：6拿下決勝盤晉級決賽。

賽後接受訪問時梅利亦坦言這場反勝令他難以置信，「我也不知道（自己怎麼贏的），這是我職業生涯中最精彩的反勝之一。在決勝盤5：4時有三個『Match Point』，但在前一局其實我也挽救了兩個『Match Point』，之後的事情我也不知道了。」

過去曾兩度在多哈奪冠的梅利，贏下今仗後已破紀錄5次打入決賽，但他坦言自己比起許多球手仍有不足。「這項賽事過去曾有許多偉大的球手：費達拿（Roger Federer）、洛迪克（Andy Roddick）、拿度（Rafael Nadal）和祖高域（Novak Djokovic），他們的成就都比我高出不少，因此這或許是我能勝過他們的一點小成就。」

梅利母親目睹兒子艱難地贏下比賽後情緒激動。（Getty Images）

前世界一哥梅利近年因臀部傷勢而狀態大幅下滑，目前世界排名僅為70，今年6場勝仗都需打至決勝盤，他本周在卡塔爾的4場比賽也都打足三盤，上月澳網兩圈更是累積比賽逾10小時。

「我現在感覺很好，儘管在贏下一場這樣的比賽後，能明顯感覺到腎上腺素正在飆升，」梅利的決賽對手將是目前世界排名第8的俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）。「我肯定明天會稍微感到疲勞，但我有一支非常出色的團隊在背後支持我。」