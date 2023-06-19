劍擊亞錦賽｜楊子加首奪個人賽銅牌感言　從內心交煎煉就忘我專注

當楊子加取得亞洲劍擊錦標賽男子花劍個人賽銅牌後，身邊的隊友、朋友和學生，比他自己更興奮。

因為，大家從來都相信，楊子加終有一天成為主角。



楊子加這面銅牌，是港隊在今屆亞錦賽的第三面獎牌。港隊先前已有江旻憓於女子重劍封后，以及羅浩天摘下男子佩劍銅牌。

楊子加勇奪亞錦賽個人賽季軍，是個人首面國際大賽個人賽獎牌。

事實上，港隊在今日一戰不無驚險。男子花劍兩大主將張家朗和蔡俊彥同於16強下馬，前者以9：15不敵日本的飯村一輝，後者則一劍飲恨，以14：15負予韓國劍手Lee Kwanghyun。

楊子加在16強與隊友崔浩然（Nic）同室操戈，「自從阿Nic 2021回歸港隊，我對他未贏過」，猶幸楊子加今天狀態神勇，以14：11擊敗隊友後，8強遇上中國的陳海威，即使早段曾經落後，但一口氣連取7分領先9：4，並以11：8完成第一節。第二節陳海威力追，「前段跟他中間對攻，我不斷刺中他，但他中段改變打法，我一度被打亂節奏，還好最後調整過來」，15：12的比分代表着楊子加首度殺入亞錦賽4強，穩獲一面獎牌；即使4強火併另一中國劍手莫梓維以8：15落敗，但這面銅牌是他職業生涯首面國際大賽個人獎牌，難怪8強戰奠勝一刻，他立即衝向意大利籍教練Maurizio相擁慶祝，甚至激動落淚。

楊子加今天狀態大勇。（資料圖片；趙子晉攝）

比賽之後，楊子加收到大量祝賀，社交網站洗版慶祝，似乎大家比他更高興。「可能我還未相信這面獎牌是事實吧。之前香港公開賽，我在分組賽輸給業餘劍手，最後16強出局，連我都質疑我自己……尤其今季巴黎站世界盃我曾殺入32強，但之後一直打不好，很多理論我是知道的，但就是實踐不到，最沮喪是，知道自己做不到卻找不到原因……」楊子加坦言，對於今天賽事，只求盡力而為，就連領獎服都沒準備，賽後要問崔浩然和Maurizio相借，沒想到放開包袱反而打得更專注，比賽時連比分都沒看，只管盡力刺中對方，「現在問我怎樣贏陳海威，我都不知道，或許我還未相信這面獎牌是事實吧。隊友叫我開心點，我不是不開心，只是我好像未消化得到。」

28歲的楊子加，2009年成為全職運動員，當港隊由當年張小倫「孭飛」到現在張家朗「擔大旗」，楊子加一直是隊中默默耕耘的配角。七年前一次訪問，我曾說他低調，換來他一句自嘲「因為冇攞過個人賽獎牌啫」，這句自嘲如今說不通了。身邊人比他都要高興，因為，在他經歷無數質疑與掙扎時，即使我們無法體會，但我們從來都沒放棄相信——我們相信，楊子加終有一天成為主角。

楊子加拿過不少運動會獎牌，最深刻的卻是右手所持的2021陝西全運團體銅牌，和掛在心口的2018雅加達亞運銀牌。左手拿着的2013天津東亞運金牌，也是快樂回億。（黃寶瑩攝）

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