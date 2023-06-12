足球熱話｜保特慈善賽單刀破門　入波後做拉舒福特招牌慶祝動作

為聯合國兒童基金會（UNICEF）籌款的慈善足球賽Soccer Aid，周一（12日）深夜在奧脫福球場舉辦。

如同往年一樣，這場慈善賽星光熠熠，除不少熟悉的現役及已退役球星外，也有著名歌星、影星及拳擊手等參加。不過說到賽事最矚目一刻，當然是牙買加飛人保特（Usain Bolt）入球後，做出拉舒福特（Marcus Rashford）的招牌式慶祝動作。



Soccer Aid由英國歌手Robbie Williams及Jonathan Wilkes在2006年發起，今屆已是第12次舉辦這項賽事。比賽分為英格蘭隊及世界明星隊（Soccer Aid World XI），雙方陣容星光熠熠，教練分別是哈利列納（Harry Redknapp）及普捷天奴（ Mauricio Pochettino）。

英格蘭隊陣容（部分）：

占士（David James）

加利尼維利（Gary Neville）

加利卡希爾（Gary Cahill）

韋舒亞（Jack Wilshere）

湯赫度斯頓（Tom Hiddleston，著名電影明星）

迪科爾（Jermain Defoe）

史高斯（Paul Scholes）

Asa Butterfield（著名演員）



世界明星隊陣容（部分）：

賓科士打（Ben Foster）

羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）

艾拉（Patrice Evra）

保特（Usain Bolt）

托迪（Francesco Totti）

基斯普（Hernán Crespo）

費查（Darren Fletcher）

蘭尼（Nani）

羅比堅尼（Robbie Keane）



+ 4

比賽開始，看到不少昔日熟悉的臉孔重返球場，大部分身材都保持得很好，沒有發福得很誇張。不過曾為車路士及米蘭雙雄效力的基斯普，如今卻已變得滿頭白髮。

第24分鐘，「牙買加閃電」保特接應托迪送出的直線，單刀情況下輕鬆先開紀錄，向來都是曼聯球迷的保特入球後，走到場邊做出拉舒福特以食指指向太陽穴的慶祝動作，隨後又與艾拉做出自己在田徑場上的招牌動作。

保特入球後與艾拉一起做出自己的招牌動作。（路透社）

第50分鐘，韋舒亞傳球至右路落底，接應的Asa Butterfield似乎想傳中但反而「撻Q」近柱入網，這名因主演Netflix劇集《性愛自修室》而知名度大增的影星，助英格蘭隊追至1：1平手。

影星Asa Butterfield助英格蘭追回一球。（路透社）

3分鐘後，史高斯趁對方門將解救傳中至蛾眉月頂時，直接起腳割草式射入死角破網，助英格蘭反超前至2：1，不免讓人想起這名前曼聯中場昔日出色的遠射能力。

不過比賽之後變成羅比堅尼的舞台，這名前熱刺球星第65分鐘，接應艾拉傳中後，在禁區頂稍前處起腳熨射至死角，證明自己的埋門能力寶刀未老；5分鐘後他在禁區內趁着混亂，輕巧地笠死門將，助世界明星隊以3：2再次領先。

之後真人騷《Love Island》主角Kem Cetinay在一次反擊中狂奔半場，單刀之下射成至4：2，入球後他與隊友亦一同做出拉舒福待的慶祝動作。

Kem Cetinay入球後與隊友亦做出拉舒福特的慶祝動作。（Youtube截圖）

比賽最後由世界明星隊以4：2勝出，官方宣布今次慈善賽籌得款項約1462萬鎊（約1.44億港元）。

世界明星隊以4：2贏下這場慈善賽勝利。（路透社）

這場比賽的最大焦點無疑是保特入球後做出拉舒福特的慶祝動作，其實數天前，他在接受體育媒體《talkSPORT》採訪時曾表示，該名曼聯前鋒能夠在前20碼（約18.3米）贏過他，「他具備出色的爆發力，我告訴他，或許你能在20碼內追到我，不過那之後就不用想了！」