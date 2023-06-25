美斯現身麥斯洛迪古斯告別賽　衣錦榮歸半場帽子戲法享受足球

美斯昨日（24日）36歲生日，回到阿根廷家鄉羅沙里奧度過，出席前隊友麥斯洛迪古斯的告別表演賽，代表阿根廷對紐維爾舊生。紐維爾舊生剛巧是美斯小時候效力的球會。

美斯只踢上半場，為阿根廷大演帽子戲法，包括初段射入一記精彩的罰球，最後紐維爾舊生以7：5勝出。主場球迷為美斯高唱生日歌，他賽後表示有段長時間未有回羅沙里奧過生日。



【美斯登場】

42歲的前阿根廷國腳麥斯洛迪古斯掛靴，舉行盛大的告別表演賽，由阿根廷對紐維爾舊生，兩支球隊球星名宿盡出，星光熠熠。麥斯洛迪古斯在紐維爾舊生出道，亦在這間位於羅沙里奧的球會退役，期間踢過馬德里體育會及利物浦等歐洲球會。

美斯出席麥斯洛迪古斯的告別表演賽。（Twitter）

這場表演賽除了有美斯，還有迪馬利亞、巴迪斯圖達、森美爾、沙維奧拿、蘇連、奧迪加、查斯古特、拿維斯、甘比亞素、軒斯。阿根廷國家隊教練史卡朗尼亦有落場，就算在表演賽都奉上落地飛鏟。

美斯昨日36歲生日。（Twitter）

名義上麥斯洛迪古斯是主人家，但美斯更似主角。美斯在羅沙里奧成長，小時候在紐維爾舊生接受青訓，後來才去巴塞隆拿。剛巧昨日是美斯生日，現場4萬名球迷為他高唱生日歌，彷彿這是他的生日派對。

雖然美斯也說得上是紐維爾舊生的前球員，但他今仗只代表阿根廷上陣踢上半場，沒有穿上紐維爾舊生球衣比賽。

【美斯精彩罰球入波】

美斯今仗輕輕鬆鬆，享受足球，4分鐘就在禁區頂射入一記靚罰球，為阿根廷開紀錄。36分鐘，美斯單刀機會，笠過門將射入。44分鐘，美斯接應隊友妙傳，入到禁區，心口一控，轉身射入，半場完成帽子戲法。最後，紐維爾舊生贏7：5。

【巴迪斯圖達射入12碼】

美斯賽後說：「有一段很長的時間，沒有回到羅沙里奧與家人及朋友慶祝生日。」他還分享贏得世界盃的感受：「這是第一次成為世界冠軍，一定是很特別的。回到羅沙里奧，我的感受都很獨特。」

「正如當時說過，輪到我們贏世界冠軍了，但在我們身後有數以百萬計的好球員，他們在國家隊也踢了優秀的表現，只是他們未能捧盃。」美斯說。