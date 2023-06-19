美斯任沙特旅遊代言人合約曝光　貼張樹木照片輕鬆袋20萬美金

阿根廷足球巨星美斯（Lionel Messi／梅西）與沙特阿拉伯政府簽訂的代言合約首次曝光。



根據《紐約時報》看到的合約，內容明確列出美斯的義務與相應報酬，包含每年受招待一次為期5天的家庭度假還可拿到200萬美元（約港幣1563萬元），每年額外發布10篇業配文可再拿200萬美元，平均一篇貼文20萬美元（約港幣156萬元）。

3年狂袋約1.9億港元 幾乎沒什麼實際工作（點圖看看這天價合約細節及美斯的相關貼文）：

+ 14

根據《紐時》報道，美斯被認為可能是全球最偉大的足球選手，他的IG帳號擁有驚人的4.7億粉絲追蹤，2022年5月9日美斯在IG上傳自己在船上享受陽光的背影照，hashtag下了#VisitSaudi並且首次標註與VisitSaudi品牌合作，形同宣布他與沙特阿拉伯觀光局的公共合作關係正式展開。首篇貼文可能已讓他賺進約200萬美元，後續的收入則更加驚人。

《紐時》首次揭露了美斯擔任沙特阿拉伯代言人的細節，這份以往未曾曝光的合約內容顯示，美斯3年內可獲得高達2250萬歐元（約港幣1.9億元）的報酬，但幾乎不用做什麼實際工作，只有幾次商業活動露面，在社群媒體po文，以及帶家人到當地享受免費度假後發文並附帶沙特觀光局的hashtag「#VisitSaudi」即可。

【延伸閱讀】卡塔爾世界盃｜美斯10歲兒打氣「催淚親筆信」曝光 提到天上的他（點擊放大瀏覽）：

+ 15

《紐時》列出的部份合約內容如下：

●每年至少造訪一次為期5天的家庭旅行，或是兩次為期3天的旅行，美斯可獲報酬為200萬美元，旅費與五星級住宿費用將由沙特阿拉伯政府全額負擔，美斯還可攜帶至多20名親友免費同行。

●每年在社群媒體帳號上為沙特阿拉伯宣傳10次，但不包含上述年度旅遊貼文，報酬為200萬美元。

●每年約有200萬美元報酬則是美斯必須參加觀光活動或節慶。例如去年11月，美斯與沙特觀光局首次分享宣傳活動，並為他精心拍攝了一段沙漠影片。

●另有200萬美元報酬是需要美斯參與慈善工作與出席活動。

不過，《紐時》並不確定看到的這份合約是否為目前雙方履行的版本。美斯迄今已經發布多篇與沙特阿拉伯有關的貼文，包含5月份一篇貼文中他帶著妻子與小孩一起旅遊、摸馬等，4月底一篇合作貼文甚至沒有出現美斯本人，他只上傳了一張有椰棗林的熱帶綠洲風景照，並寫道：「誰想到沙特有這麼多綠茵？我喜歡隨時探索它意想不到的奇蹟。」此篇貼文仍獲得654萬人按讚。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】