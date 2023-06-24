足球熱話｜美斯36歲生日收PSG巴塞祝福　舊戰友再聯手成最佳禮物

6月24日，是阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）的36歲生日，巴黎聖日耳門及巴塞隆拿齊齊向球王送上祝福。《beIN Sports》早前釋出美斯專訪的預告片，首度談及被噓，美斯的回答盡顯其境界。



美斯36歲生日快樂。（Getty Images）

美斯今日踏入36歲，說起這名阿根廷球王35歲的一年，最深刻一幕必定是，領阿根廷一嘗世界盃的滋味，相信他的足球生涯已經無憾了。

一年一度的「美斯誕」，即將變成舊東家的巴黎聖日耳門，依然大方地向美斯送上祝福，上載一段美斯在PSG的「球王片」，並寫上「Leo，生日快樂」。與美斯一直保持友好關係的巴塞隆拿，同樣以「球王片」祝美斯生日快樂。

在美斯生日正日，《beIN Sports》將在香港時間播放美斯的足本版訪問，而早前流出的預告片中，美斯談及PSG球迷，「一開始（PSG球迷）是十分友善，我收到不少鼓勵，不少球迷對我與以往一樣，但部分球迷對我的態度開始改變，我與巴黎部分球迷的關係出現了裂痕，這並非我所想。他們針對對象不只我一個，麥巴比及尼馬也受害，但我依然會好好記住他們的好。」

美斯與PSG球迷的關係已經一去不復返，最終並選擇離開。美斯對此沒有放在心上，而他的回應同樣展示隨年歲增長的睿智，「沒有太多，就讓一些過去吧。」

美斯與PSG的合約至本月底屆滿，換言之現時依然是PSG球員，外媒盛傳美斯將在下月21日於國際邁亞密上演地標戰，在美職聯與墨超合辦的聯賽盃對藍十字體育會（Cruz Azul）。

另外，國際邁亞密亦在社交網站上載短片，片中全是讚美的說話，片尾更寫上「Busi」，呼之欲出，美斯巴塞隆拿的昔日戰友布斯基斯即將加盟。