曾效力高雲地利及狼隊的比利時前鋒薛迪羅素（Cedric Roussel）突傳離世，終年45歲。



這位身材高大的中鋒，1999年從根特（Gent）外借至高雲地利，跟羅比堅尼（Robbie Keane）在英超並肩作戰，由於表現出色，2000年初獲買斷，正式加盟。可惜之後受傷患困擾，加上拒絕轉會溫布頓跟管理層鬧不和，2001年被賣到當時在英甲的狼隊。

他在狼隊未能重拾高雲地利時期水準，18個月後重返比利時，回到家鄉蒙斯效力同名球會RAEC蒙斯（RAEC Mons）。在比利時打滾一段日子，輾轉再到意大利、俄羅斯、荷蘭及塞浦路斯不同國家球會落班，直到2013年掛靴。

薛迪羅素曾擁有比利時U21入球紀錄好一段時間，12次上陣入10球，至近年才被奧賓達（Loïs Openda）打破。他3度代表比利時大國腳，當他離世的消息傳出，他曾兩度效力的家鄉球會R.A.E.C.蒙斯形容他為：「我們的傳奇與大使」，對羅素逝世感到「大受打擊」。高雲地利及狼隊亦分別發文悼念這位舊將。

薛迪羅素退役後，轉職房地產界別。比利時傳媒指，羅素周六（24日）中午坐在蒙斯一個市場台階，期間心臟病發，救護人員趕到現場但無法把他搶救。

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