阿仙奴第三度求購迪格蘭賴斯　破英國球員轉會費紀錄買「飯」

《The Athletic》足球記者David Ornstein報道，阿仙奴昨（27日）晚第三度向韋斯咸求購迪格蘭賴斯（Declan Rice），報價總額超越1億鎊。若果交易達成，賴斯將會成為史上身價最高的英國球員，超越之前以1億鎊由維拉轉投曼城的基亞利殊。阿仙奴的第3份報價總值1.05億鎊，當中1億鎊為基本轉會費，另加500萬鎊附加條款。



賴斯會否投入阿迪達的懷中？（Getty Images）

另一位著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）亦有跟進報道，表示阿仙奴領隊阿迪達及總監伊度正進行一次不可思議的工作，阿迪達以前所未有的努力推動這一宗轉會，堅持推動阿仙奴羅致賴斯，視這位24歲英格蘭國腳為球會長遠計劃的代表人物。無論對外游說球員，還是對內爭取球會支持，阿迪達都付出巨大的努力。

韋斯咸隊長賴斯勢於今夏離隊。（Getty Images）

羅曼奴補充，阿仙奴及韋斯咸仍要就分期付款及交易結構談判，但阿仙奴很有信心，而韋斯咸亦等待曼城第二度出價。阿仙奴認為這份1.05億鎊報價只要稍作微調，就可以令韋斯咸同意出售隊長。

哥迪奧拿的曼城亦對賴斯甚有興趣。（Getty Images）

曼城日前首次求購賴斯，報價總額9000萬鎊，由8000萬鎊基本轉會費及1000萬鎊附加條件組成，已被韋斯咸拒絕。阿仙奴上次報價同樣總額9000萬鎊，由7500萬加1500萬鎊附加條件，亦被拒絕。