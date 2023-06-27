曼城9000萬鎊求購賴斯被拒　料阿仙奴48小時內再出手｜英超轉會

The Athletic足球記者David Ornstein披露，曼城正式對迪格蘭賴斯（Declan Rice）出手。韋斯咸周一（26日）晚收到曼城的報價，基本轉會費8000萬鎊，另加1000萬鎊潛在附加費用，比起阿仙奴之前開出的條件較優厚。不過，David Ornstein最新消息稱韋斯咸已拒絕曼城報價。

賴斯是阿仙奴主帥阿迪達的頭號目標，兵工廠早前第二度求購賴斯，開出7500萬鎊另外1500萬鎊的報價，但遭韋斯咸拒絕。英國《每日郵報》報道，阿仙奴會在48小時第三度報價賴斯，相信轉會費會接近1億鎊。



迪格蘭賴斯花落誰家？（Getty Images）

曼城在周一晚提交一份總值9000萬鎊的報價，未知韋斯咸會否接受，但《每日郵報》估計拒絕的可能較大，因為韋斯咸對賴斯的心理價位為1億鎊。David Ornstein最新消息稱韋斯咸已拒絕曼城報價。

在曼城步步進逼之下，報道稱阿仙奴會在48小時內，第3次出價求購賴斯，消息指價格會進一步接近1億鎊。

阿仙奴領隊阿迪達視賴斯為頭號目標。（Getty Images）

阿仙奴之前第二度報價賴斯，開出7500萬鎊加1500萬鎊的條款，被韋斯咸拒絕。《衛報》表示，阿仙奴希望7500萬鎊基本轉會費分5期支付，但韋斯咸不太希望攤長年期，《每日郵報》稱韋斯咸想阿仙奴在2025年前以兩期清付。

阿迪達視賴斯為阿仙奴的未來隊長，為今夏轉會窗頭號目標。阿仙奴今夏料有格列沙加轉投利華古遜，湯馬士柏迪亦有可能離隊，故需要新兵補充中場人手。

網上瘋傳夏維斯穿上阿仙奴球衣的照片。（Twitter截圖）

賴斯以外，阿仙奴今夏還有兩大目標，其中前線的夏維斯接近加盟，更網傳一張他身穿阿仙奴球衣的照片。報道稱，阿仙奴出價6500萬鎊求購夏維斯，已獲車路士接受，相信交易會在本周內落實。

阿積士守將添巴渴望加盟阿仙奴。（Getty Images）

防線上，阿仙奴看中阿積士守將祖利安添巴，之前阿仙奴出價3000萬鎊被拒，他們第二度報價，提升至4150萬鎊轉會費，未知阿積士會否接受，因為這支荷甲勁旅認為添巴值5000萬鎊。《每日郵報》表示，阿仙奴亦接近與添巴談妥個人條款，周薪9萬鎊，若滿足表現條款可加至12萬鎊。