迪基亞同意大幅減薪留隊　曼聯反口開出更低人工合約｜足球轉會

足球媒體《The Athletic》報道，曼聯門將迪基亞（David de Gea）前途未明，他周薪37.5萬鎊的合約將於本月底屆滿，雙方一直未完成續約。踏入7月，迪基亞將會成為自由身球員。

據報，迪基亞之前已經同意一份由曼聯開出的減薪合約，並已簽名，但後來曼聯反口，撤回合約，開出一份更加低人工的新約，雙方仍在談判，暫時迪基亞尚未簽約。傳沙特阿拉伯的球會有意羅致迪基亞。



曼聯的迪基亞獲頒金手套獎，他是應屆英超不失球場數最多的門將。（Getty Images）

32歲的迪基亞與曼聯的現有合約到今年6月30日屆滿，其周薪高達37.5萬鎊。《The Athletic》披露，曼聯早已開出一份合約予迪基亞，周薪比現時大幅減少，而迪基亞也同意並簽名，但曼聯方面反悔，沒有簽名作實，並撤回原先的條件。

報道稱，曼聯最近向迪基亞開出一份人工更低的新約，令這位西班牙門將的未來成疑。他尚未同意同簽署這一份待遇更差的合約。再者，面對沙特聯賽的招手，迪基亞正考慮前途。

坦赫格欲為門將引入競爭，不會確保迪基亞的正選位置。（Getty Images）

此外，英國《每日郵報》了解，迪基亞已同意原先的減薪合約一段日子，但他上季的表現未能說服到坦赫格讓他繼續擔任球隊的首席門將，坦帥有意尋找新的正選門將。

迪基亞的團隊仍與曼聯談判中，距離約滿之日不遠，僵局未解。據報，迪基亞希望在頂級水平的聯賽保持穩定的上陣機會，但坦赫格一直尋找新門將，若果簽到新兵例如國際米蘭的奧拿拿，迪基亞下季的上陣時間肯定大幅減少。坦赫格早前明言，迪基亞不會百分百確保有正選，需要面對競爭。

坦赫格及奧拿拿在阿積士合作過。（Getty Images）

《每日郵報》表示，曼聯正研究引入國米的奧拿拿，上周與對方經理人會面，探討轉會的可能性。27歲的奧拿拿是國米的首席門將，助球隊贏得歐聯亞軍，他之前在坦赫格的阿積士效力過。據報，奧拿拿是坦赫格心目中頂替迪基亞的最佳人選，但如果要國米放人，曼聯可能要開出5000萬歐元以上的轉會費。