田徑｜香港女子接力隊打破塵封12年紀錄　奪小組第一入決賽

香港田徑代表隊出戰2023全國田徑冠軍賽，當中香港女子接力隊在女子4X100米接力打破塵封12年的香港紀錄。



2023全國田徑冠軍賽在瀋陽舉行，由陳佩琦、梁筠宜、李紫桃、江浚淇及羅芷元組成的港隊，周三（28日）在陳佩琦、梁筠宜、李紫桃及江浚淇出戰初賽之下，跑出45.17秒，不僅以小組首名、總成績第4位打入周四的決賽，更刷新塵封12年的香港紀錄，舊紀錄為2011年由陳皓怡、梁巧詩、方綺蓓及潘栢茵造出的45.5秒，意味新紀錄推前了0.33秒。

比賽片段（香港田徑總會Facebook）：

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距離杭州亞運開幕尚餘不足兩個月，港隊刷新紀錄顯示狀態不俗，一眾接力港將都顯得大受鼓舞，陳佩琦在IG限時動態寫道：「5年前亞運差少少，今日終於做到」；梁筠宜也道：「聽晚決賽再推快個紀錄佢！」

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