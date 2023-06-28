巴黎奧運｜奧運逃不過法國球場禁酒令　唯獨VIP可飲酒

巴黎奧運將在明年舉行，然而對體育迷來說或許有一個壞消息：奧運也未能逃過法國的球場禁酒令，除非是能在款待區觀賽的VIP（貴賓），否則將不能一邊現場觀賞奧運、一邊飲酒。



《路透社》報道，法國現行法律禁止在球場內向公眾出售酒精飲品，雖然條文容許每個主辦單位，每一年在每個城市有10場活動的豁免名額，但《路透社》引述一名巴黎奧運發言人指，奧運組委會未有向法國政府申請豁免，全因奧運涉及的比賽場數實在太多。

法國自1991年起實施的Evin's Law，嚴限公共場所的煙、酒銷售及廣告，當中嚴禁在球場內出售酒精飲品。圖為巴黎奧運主場館法國體育場。（Getty Images）

「巴黎奧運會在15日間籌辦超過700場比賽」，即使考慮到奧運賽事會在不同城市舉行，這數目仍遠超法律容許的上限，不過若是能進入款待區觀賽的貴賓，或許有機會飲酒，該法言人續道：「法國的法律非常嚴謹，只容許在款待區提供酒精，因為款待區是由另一套法律去管制的。」今年9至10月，法國亦會主辦另一體育盛事——欖球世界盃，報道指，主辦單位正向當地政府申請豁免有關售酒禁令。

近屆夏季奧運會中，除了2020東京奧運（實際在2021年舉行）因疫情限制，絕大部份賽事都未有讓觀眾入場外，2016年里約熱內盧奧運及2012年倫敦奧運，都容許在場內出售酒精飲品。