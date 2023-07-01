油塘行山｜鯉魚門心願樹、石礦場打卡　登魔鬼山初行者不宜走捷徑

魔鬼山（英語：Devil's Peak，官方名稱炮台山；最初稱為雞婆山）是香港新界西貢區的一座山峰，位於調景嶺與九龍油塘之間，海拔222米，而魔鬼山炮台（英語：Devil's Peak Battery，是香港昔日一個炮台），位於九龍油塘魔鬼山上，由魔鬼山碉堡（魔鬼山要塞）、歌賦炮台（哥富炮台）及砵甸乍炮台組成。

距離：5.5公里；Google時間：1小時20分鐘



在油塘站A2出發，沿著茶果嶺道行走至鯉魚門海傍道。進入三家村的大街後，沿路有指示往燈塔。中途會經過一棵百年「心願樹」，旁邊有一個公廁和璧畫。打卡位必到！穿過天后廟之後有塊大石可打卡。其後再往前行，及後可從後方屋舍間的小徑走至石礦場。石礦場非常空曠，遊人數目亦不少。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後沿路折返馬背村，右轉循石級上走至通往華人永遠墳場的車道（地上有衛奕信徑指示牌）。到達馬路往左行，接上衛奕信徑3段，再左行繼續上山。此乃為重要分支路，由於炮台山（320M）到頂後需走回頭路，路程頗遠，因此可選擇直行（往藍田方向1696M）前行。

我們選擇了上炮台山方向走。上到山頂有一條捷徑可以離開，但有點危險，因此初行者不建議行。天氣潮濕時更加不建議走。此徑終點可接回衛奕信徑，之後分支往左走可抵高超道離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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