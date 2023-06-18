長洲行山｜長洲碼頭出發尋訪白色鳥居　走過小長城沿途賞海景奇石

長洲位於大嶼山東南，島嶼形狀似啞鈴，又稱「啞鈴島」，屬於連島沙洲，北望喜靈洲，西南方有石鼓洲，距離香港島西南約10公里，是香港交通最方便的離島之一，也是離島區人煙最稠密的島嶼！



而我去長洲的次數多到數不清也沒有特別去記住，不過在長洲行山就印象深刻了，僅此一次，記憶中在中學時期，地理考察活動有行過張保仔洞，那時的洞穴漆黑，要拿手電筒照着來行，而且愈行愈窄，感覺像探險，不過在洞穴內有點恐怖，我想我應該不會再走第2次了！

隔了好久，今次是第2次在長洲行山，如果自己來長洲行山算是第1次，選擇了一條非常輕鬆易行的路線，我們由長洲碼頭出發，先向北眺亭方向走，尋訪白色鳥居，然後原路折返，再去到東灣海灘，經過觀音灣海灘後，就會到達港版「小長城」，在「小長城」的路線上可以尋找到不少奇石呢！

接下來部分是我的長洲行山體驗分享：（按圖看清👇）

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在大約下午3：50，我們開始另一段的行山路線，向「小長城」進發！ 沿途會經過東灣海灘，在沙灘的盡頭是一條海濱長廊，藍天白雲與超藍的海，畫面很美呢！中途會見到了長洲石刻，不過那石刻並不起眼，而且我去的時候入口被封了，只能遠處觀賞喇！

走訪「小長城」、長洲石刻（按圖看清路線及沿途風光 👇👇👇）

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步行大約2分鐘便到達芝麻坑觀景台，在那裏可以先休息一會，然後拍一拍之前走過的一段「小長城」的路，那裡比較開揚，可以欣賞一下對面的風景！然後往下走，沿途可以欣賞到海景和不少奇石，包括：花坪石、叮噹石、人頭石和玉璽石等，也可以遠眺南丫島呢！花坪石和叮噹石比較接近，在差不多同一位置可以見到，沿著下圖的樓梯下去，走到盡頭就會見到花坪石！

漫步遊芝麻坑觀景台、奇石、觀音灣海灘（按圖看清路線及沿途風光 👇👇👇）

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小感想：

今次的長洲輕鬆行山半日遊一共走了兩條路線，一條是北眺亭路線，另一條是小長城路線，全程都超輕鬆容易行，雖然來過長洲好多次，但是還有很多地方未去，今次又去多了幾個地方喇！可惜的是北眺亭路線沒有走到最後，在「白色鳥居」就止步了；而小長城路線沒有找到「人頭石」，不過這也是一個很好的理由讓我再來長洲行山呢！

前往長洲的交通：

- 在中環5號碼頭乘搭渡輪往長洲渡輪碼頭，有普通渡輪及高速船的選擇，航班時間表及收費請到官網查詢！



以下是我的長洲行山路線：

12:30pm 到達中環5號碼頭，乘搭12:45pm的船去長洲

1:25pm 到達長洲碼頭，向北眺亭出發

1:56pm 到達「白色鳥居」位置

2:45pm 在茶山吃下午茶

3:50pm 出發去行「小長城」路線

3:55pm 到達東灣海灘＋觀音灣海灘一帶

4:07pm 找到長洲石刻

4:25pm 到達「小長城」路線範圍

4:50pm 找到花坪石+叮噹石

5:08pm 找到玉璽石

5:45pm 回到長洲碼頭

6:19pm 在伴日吃晚餐

7:45pm 乘搭8:00pm的船回中環



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】