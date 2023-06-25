西高山行山｜馬路+樓梯上港島第四高峰　凌霄閣出發賞360度海景

西高山（英語：High West）是香港一座山峰，位於香港島西部介乎中西區與南區之間，海拔493.8公尺（1,620英尺），為香港島上第四高的山峰。西高山山頂上有2004年落成的西高山觀景台，並有三角測量站。遊人可360度眺望四周的景緻。

距離：3.8公里；Google時間：53分鐘



出發前可到凌霄閣旁的商場作最後補給。抵達中環山頂後在凌霄閣有一架纜車模型，於是再入去坐下先。之後在凌霄閣旁往夏力道方向走。輕鬆的油柏路行人不斷，沿路都有少量休憩設施。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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到了大分支是一個公園和涼亭，在此尋找西高山的入口。沿路上走，一直爬樓梯。終於到達山頂啦！欣賞完風景便沿路返回凌霄閣離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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