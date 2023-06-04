西貢行山｜蠔涌起步大腦古道賞製糖石磨　順探藤王走茅坪古道落山

外圍熱帶氣旋影響，本港連日有雨，周三天氣好轉，小組活動走大腦古道，蠔涌車公廟集合。

（出發日期：2023年5月24日）



早上搭車到牛池灣早餐，再轉92號巴士，等車期間開始下雨，上了巴士到蠔涌，雨勢非常大，下車到車公廟等候，大雨下只有二人出行，上午9時30分準時起步，雨已細不用打傘，三人行沿村車路步至界咸，拍過照小路入古道上行至曾氏宗祠，小休一會順道看看大腦村村民留下的石磨。

看過石磨沿祠堂左邊古道上大腦上洋村，大腦及大腦上洋村早已荒廢，但村內的石砌高牆仍屹立在古道旁好壯觀。過了石牆再走一段便抵達麥徑4段「長城古道」，沿徑右行上打瀉油坳直下茅坪大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，界咸上行古道至曾氏宗祠看石磨，打瀉油坳直下茅坪👇👇👇

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休後順探藤王，拍照後走茅坪古道經茅坪老屋下梅子林，沿村車路步出富安花園過馬路到錦泰苑鞍山茶座下午茶，今日走了12公里多，5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，茅坪古道經茅坪老屋下梅子林👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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