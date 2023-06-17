馬灣行山｜大嶺頭俯瞰小島海峽迷人景致　打卡隱世小沙灘製作沙畫

大嶺頭是一座位於馬灣南部的小山峰，僅高69米，登山路線輕鬆易行，可悠然享受遠足樂趣。沿著登山徑而上，可俯瞰馬灣海峽及燈籠洲小島的迷人景致。登山徑旁的小竹林，讓您感受桃源勝景的氛圍。山頂高位景致讓人豁然開朗，馬灣小島的海岸線，伴以宏偉壯觀的青馬大橋，美不勝收！

距離：2.5 公里；Google時間：42分鐘



今次起點係馬灣的消防局，左轉經過橋底。在球場對面有一個入口。經過鐵絲網右轉，按清晰的山徑上山。一直按大路上山。好快到第一個標高柱，之後到重要的分支位，涼亭往左走便是沙灘，往上走側可抵碼頭。一路往上走都是遠眺的美景。上到頂的涼亭往後走全部都經過山墓，而且很多蚊叮，因此建議在此走回頭前往沙灘，若選擇繼續走則可前往大排咀碼頭。附近四野無人，無阻打卡視線。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後返回剛才的涼亭左轉落沙灘，從涼亭大約走15分鐘的路程。成個沙灘都無人，可以製作沙畫。隱世小沙灘。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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