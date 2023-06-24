大嶼山行山｜南大嶼郊遊徑下坡路較平緩　連日有雨橫過水澗要留神

踏入六月打風季節，外圍常有低氣壓形成，近日差不多天天有雨，未有下雨天氣又相當炎熱，小組今周山線安排南大嶼郊遊徑下梅窩，下坡路較為平緩，炎熱天氣也不怕，東涌東薈城巴士站集合。

（出發日期：2023年6月14日）



早上大埔出發去搭車有雨，雨勢頗大，去到東涌又停雨了，真幸運！與友早餐後往巴士站搭3M巴士到伯公坳，下車後上涼亭等齊人，南大嶼郊遊徑路段雖平，但會途經多條石澗，早前下過雨，橫過水澗要特別小心。

上午9時40分起步沿環山徑前行，先經鳯大南坑的集水位，已見水勢好大，再前行途經南龍、青龍要濕腳過，青龍瀑布水勢相當澎湃，到達雙龍石澗，水勢依然兇湧，過了石橋在石澗旁覓地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，漫步南大嶼郊遊徑，橫過水澗要特別小心👇👇👇

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休後沿山徑下山到南山營地，營地有公廁，洗過面再走南山古道下鹿地塘出梅窩午膳，11公里多路程，約4小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿山徑下山到南山營地👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】