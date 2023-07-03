F1．奧地利站｜紅牛環變出界天堂賽會狂收舉報　韋斯達賓5連冠

F1（一級方程式）奧地利站排位賽彌漫一股「出界」風氣，並延續至周日（2日）的正賽，多達1200次的疑似出界，紅牛環賽道變成「出界天堂」。阿士頓馬田賽後上訴，F1賽會需時處理，8名車手被秋後算帳被罰，其中奧干一共被罰加30秒，辛斯由第4變第6，幸好對三甲車手沒有影響。



車手榜領先的韋斯達賓繼續壟斷奧地利站，大部分時間在頭位領放，最終輕鬆奪冠，連續5站贏得分站冠軍，助紅牛在今年保持全勝。法拉利的陸克萊緊隨其後，「韋少」的隊友佩雷斯（Sergio Perez）則由起步的第15位追至季軍。

韋斯達賓輕鬆奪冠，連續5站贏得分站冠軍。（Getty Images）

陸克萊以亞軍衝線，取得今季最佳的成績，面對韋斯達賓駕駛的RB19戰車，他在賽道上未有刻意防守，他賽後道出一個絕望的真相。「（被爬頭是）時間問題，韋斯達賓有更新的輪胎，他們（的戰車）比我們更快，若果他不超越我，我的時間反而會慢了，我們與韋斯達賓的實力差太遠，連嘗試防守也是徒勞，這是我們要認清的事實。」

陸克萊今季首度奪亞，他賽後坦言與紅牛戰車直接交鋒是不設實際。（Getty Images）

奧地利紅牛環賽道（Red Bull Ring Circuit）的6號﹑9號及10號彎，國際汽聯（FIA）認為車手有機會離開賽道範圍而取得着數，所以在今站嚴打出界。奧地利站排位賽的出界問題猖獗，全日多達18名車手犯規，47個圈的時間被刪除。韋斯達賓（Max Verstappen）在排位後，直言當日如此多犯規，表現就像業餘車手一樣。

F1．奧地利站｜車手出界猖獗 佩雷斯快圈全被取消次節止步

韋斯達賓在排位時4次因出界而被取消時間。（Getty Images）

奧地利站排位賽的出界問題猖獗，正賽當然有類似問題，阿士頓馬田（Aston Martin）賽後對賽果作出上訴，要求賽會調查戰車違反賽道限制（Track Limit）的問題。FIA透露今站71個圈的賽事中，收到多達1200宗疑似出界的舉報，雙拳難敵四手，FIA未能在短時間完成海量的調查。

1200宗舉報是什麼概念？在71圈中，每個圈平均收到16.9次舉報，難怪FIA忙得不可開交。

FIA賽後公布結果，當中8名車手犯規，被罰加5秒至30秒不等，當中「罰得最甘」的就是奧干，被判罰4次，合共加30秒。在判罰後，奧地利站的前10位置亦有變動，當中辛斯﹑咸美頓﹑加斯利被加10秒，分別跌至第6﹑第8及第10位，諾里斯﹑艾朗素﹑佐治羅素及史杜爾同樣受惠。

奧干被罰4次，最終被罰加30秒。（Getty Images）

成功舉報的阿士頓馬田，兩名車手也有得益。辛斯由第4連跌兩位，這名西班牙車手其後在F1的社交網站上留言，直言「做得好」（Nicely Done），暗諷FIA的決定。辛斯賽後坦言值得更多，對比賽過程依然感到滿意。

就算完成賽事後，車手們的排名也有變動。（Getty Images）

奧地利站前十位最終排名：



冠軍：韋斯達賓

亞軍：陸克萊

季軍：佩雷斯

第4位：諾里斯（由第5位上升）

第5位：艾朗素（由第6位上升）

第6位：辛斯（由第4位下跌）

第7位：佐治羅素（由第8位上升）

第8位：咸美頓（由第7位下跌）

第9位：史杜爾（由第10位上升）

第10位：加斯利（由第9位下跌）

