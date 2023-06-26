F1｜死侍賴恩雷諾士體育版圖再擴展 夥FSG入股Alpine車隊
撰文：趙子晉
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荷里活影星﹑飾演電影《死侍》的主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）早前入主域斯咸，這支威爾斯老牌球會搞得有聲有色，贏得英格蘭第5級聯賽冠軍，重返英乙。
一級方程式（F1）Alpine車隊宣布，一個財團購入24%的股份，「死侍」亦是其中之一，在球壇取得成功後涉足車壇。
飾演「死侍」的影星賴恩雷諾士與拍檔﹑美國男演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）在2021年入主威爾斯球會域斯咸後，這間老牌球會脫胎換骨，勇奪英格蘭第5級別聯賽﹑全國聯賽（National League）的冠軍，升上英乙。在賴恩雷諾士的明星效應下，域斯咸都吸引到Tiktok及新球衣心口贊助的美國聯合航空。兩名域斯咸班主在球圈取得初步成功後，決定繼續擴大體育版圖。
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F1車隊Alpine的母公司雷諾今日（26日）宣布，車隊的24%股份出售予一個由紅鳥資金（RedBird Capital Partners）﹑Otro資金及Maximum Effort投資公司合組的財團，估計為Alpine車隊帶來2億歐元。
單聽以上投資公司的名字必然一頭霧水，賴恩雷諾士與洛麥艾漢尼率領的公司也有份，換言之二人不只是域斯咸的班主，如今更是Alpine車隊的股東之一。此外，紅鳥資金旗下有擁有利物浦的芬威體育集團（Fenway Sports Group，下稱FSG），齊齊入股Alpine。
雷諾在聲明中，表示這財團入主後，將為Alpine帶來多方面的好處，例如在傳媒﹑贊助﹑票務及廣告等，他們過去在不同界別也有亮眼的成績，相信Alpine因此將獲利不少。
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