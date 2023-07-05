霹靂舞｜港隊赴杭州戰亞錦賽為亞運熱身　冀追上日本「人海戰術」

香港霹靂舞代表隊上周末出戰中國杭州舉行的霹靂舞亞洲錦標賽，爭取奧運積分，其中唯一晉身正賽的港將B-Boy C Plus（施嘉鑫）最終32強止步。「入到32強個個都是『怪獸』」，他冀能汲取經驗和提升實力，突破樽頸。



亞洲霹靂舞錦標賽上周末在杭州亞運會霹靂舞場館、拱墅運河體育公園體育館落幕，港隊派出6男5女出戰，除了力爭奧運積分，亦為亞運會作熱身和場地觀察。

5月於世界系列賽打入32強、創香港歷史的B-Boy C Plus，首次參加亞錦賽，以高分593.9分名列第29晉身32強，是唯一順利晉級的男港將。最終他不敵日本17歲新星B-Boy Tsukki，以第30名完成。至於B-Girl Mirage（蕭裕蓓）則在44名選手參加的預賽中名列第26，無緣正賽，終以第25名完成，是香港女將中排名最高。

港隊派出6男5女出戰亞洲霹靂舞錦標賽。（由被訪者提供）

B-Boy C Plus再於32強止步，「下次一定要突破這個樽頸位，入到32強個個都是『怪獸』。」去年起頻密參加大賽的C Plus，指日本選手一向發揮穩定，而面對從7歲起習舞的B-Boy Tsukki，他坦言：「日本小朋友的訓練方式，真的是對住個系統訓練出來，香港培訓小朋友需花很多時間 ，但我覺得有好的渠道和資源，4年就可以有一批好勁的小朋友出來。」最終該新星在今屆以第12名完成，韓國和中國舞者包辦三甲，由世界排名第15的B-Boy Wing奪冠。

B-Boy C Plus在32強與17歲的B-Boy Tsukki對戰，相信香港也有能力培訓出實力年輕B-Boy。（由被訪者提供）

硬撼「人海戰術」力爭32強

杭州亞運即將在9月中展開，是次在杭州舉辦的亞錦賽作為亞運前哨戰，在賽會不限國家或地區參加人數下，吸引了來自亞洲多個國家和地區的霹靂舞者。16強選手大部份來自中國、日本和韓國，特別是日本隊，顯示出較強的優勢，在女子16強中佔據10席，在男子16強中也佔5席。

B-Boy C Plus直言派出15男11女的日本隊除了本身水平高，也以「人海戰術」佔得優勢，「今次亞錦賽的經歷很特別，看見很多國家都是以人海戰術參賽，務求霸佔32強席位。香港是屬於派出較少選手的地區，在其他國家用人海戰術影響下都會有壓力。」這名全職港將續道：「在這情況下，自己更知道一定要躋身32強，為香港出力。」

他透露港隊在賽後亦有討論「人海戰術」的重要性，「相信將來有更加多霹靂舞運動員的時候，在亞錦賽我們都會用這個方法去應戰。」

B-Girl Mirage在預選名列第26，未能晉身16強，終以第25名完成。（B-Girl Mirage Instagram）

港將B-Boy Four亦首度出戰亞錦賽，力爭奧運積分。（B-Boy Four Instagram）

今年初轉全職的C Plus專注爭取亞運和奧運資格，目標世界排名61位的他冀能突破32強：「比賽上都開始拿捏到初賽的節奏及打法，返港後會藉今次經驗再作改變，希望盡快在之後賽事打入世界16強。」

香港隊霹靂舞亞洲錦標賽成績：



B-Boy C Plus：第30名

B-Boy EX：第54名

B-Boy Sosze：第60名

B-Boy ChaCha：第62名

B-Boy Think：第63名

B-Boy Four：第66名



B-Girl Mirage：第25名

B-Girl Cnga：第34名

B-Girl Lady Banan：第36名

B-Girl Lady Little：第38名

B-Girl Pui Yee：第43名



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